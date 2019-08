Actorul american Richard Gere, la bordul navei Open Arms, între cei 121 de migranţi blocaţi de o săptămână în largul Insulei Lampedusa

Richard Gere / FOTO: Captură YouTube

Actorul american a urcat vineri dimineaţa la bordul navei închiriate de un ONG spaniol, unde s-a întâlnit cu echipajul şi cu migranţii, între care se află aproximativ 30 de minori.

"Suntem aici, pe nava Open Arms", a anunţat actorul într-o înregistrare video în care apare în mijlocul migranţilor, difuzată de ONG-ul Proactiva.

"Tocmai am sosit de la Lampedusa. Am adus câtă apă şi mâncare am putut aduce pentru toată lumea de la bord", a adăugat el.

Actorul va susține sâmbătă o conferinţă de presă.

Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, care a rupt joi coaliţia de extremă dreapta şi populistă aflată la putere de 14 luni în Italia, aruncând ţara într-o criză politică, a refuzat să îi primească pe cei 121 de migranţi de la bordul Open Arms.

Migranţii au fost salvaţi de pe Marea Mediterană pe 1 şi 2 august.

