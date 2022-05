Actorul american Ray Liotta a decedat la vârsta de 67 de ani

Actorul a murit în somn, pe când se afla în Republica Dominicană cu prilejul filmărilor peliculei ''Dangerous Waters'', au precizat site-urile TMZ şi Deadline.

Liotta a devenit cunoscut odată cu rolul Ray Sinclair din pelicula ''Something Wild'' din 1986, care i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar.



A interpretat apoi personajul Shoeless Joe Jackson din pelicula ''Field Of Dreams'' (1989), însă cel mai faimos rol al său este Henry Hill din ''Goodfellas'' (1990), în regia lui Martin Scorsese.



Liotta a mai făcut parte din distribuţia peliculei ''The Many Saints Of Newark'' (2021) şi a jucat alături de Taron Egerton în serialul de televiziune ''Black Bird'' (2022), difuzat de Apple TV.



Actorul era logodit cu Jacy Nittolo şi avea o fiică, Karsen.

