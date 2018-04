Scandalul #REZIST. Acuzații și explicații EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"- Vă rog frumos să păstraţi o distanţă. Mie îmi e frică de Poliţia Română, pentru că am văzut că sunteţi pedofili.

- Vă rog un buletin să-mi prezentaţi.

- De ce?"

În urma acestui schimb de replici, polițiștii l-au încătușat pe Cristian Dide, cel care a proiectat pe clădirea Muzeului de Artă mesajul #REZIST în timpul Festivalului Spotlight.

Cristian Dide: "Eu am făcut afirmații ironice la adresa acelui polițist. Eu nu am spus ca agentul (...) este pedofil, eu i-am spus că îmi este frică de Poliția Română pentru că am văzut că sunt pedofili. (…) Eu nu am prezentat pericol pentru respectivul agent astfel încât să necesit încătușarea. (…) Respectivul agent nu m-a informat nicio secundă de ce se află acolo, care este motivul interceptării".

Poliția Capitalei susține însă contrariul. Agenții s-au deplasat la clădirea în care se afla și Cristian Dide ca urmare a unui apel la 112 și au încercat să-l legitimeze pe acesta, așa cum cere legea. Polițiștii au considerat că afirmațiile bărbatului sunt jignitoare. Protestatarul a fost amendat cu 400 de lei, încătușat și condus la secție, potrivit legii, a transmis poliția.

În consecință, conducerea Poliției Capitalei susține că agenții Secției 3 nu ar fi depășit limitele legale de acțiune.

