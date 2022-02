Activist de mediu care urmărea transporturi de lemne în Suceava, amenințat cu moartea: "Tu umbli după maşini şi camioane şi filmezi? Eu te-aş ruga să mă filmezi cum îţi tai capul dintr-o lovitură!"

„-Tu umbli după maşini şi camioane şi filmezi?”

„-Am tot dreptul.”

„-Da? Eu te-aş ruga să mă filmezi cum îţi tai capul dintr-o lovitură. Ţi-aş arăta eu cum se filmează.”



Amenințarea directă vine de la un om de afaceri, proprietar al unui gater. A aflat că activistul de mediu Daniel Ghinghiloschi filma camioanele cu lemne pe ruta Moldovița - Vatra Moldoviței și i-a transmis un mesaj de tip mafiot.

“Te mănîncă în ... cu filmatul. Să ştii că la cine caută, până la urmă se găseşte!”



Cu aceste înregistrări video și audio, Daniel Ghinghiloschi s-a dus la poliție și a depus plângere.

DANIEL GHINGHILOSCHI, activist de mediu: „Aveam informații că trebuie să apară camioane care erau duse la încărcat. Am depus plângere penală la poliție și am înțeles că poliția a identificat persoana și așteptăm să vedem ce măsuri se vor lua”.



DAN BLĂNARU, purtător de cuvânt, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc: „Există un dosar în lucru, ca urmare a acestei plângeri. Se desfășoară cercetări, deocamdată pentru niște infracțiuni de amenințare.”



Cazul e public după o postare pe pagina de socializare a ecologistului Daniel Bodnar, agresat și el în trecut de braconierii forestieri din nordul țării.



DANIEL BODNAR, activist de mediu: „Cam toți recurg la violență atunci când sunt prinși sau sunt urmăriți. Totul are o explicație. Ori sunt protejați, ori legea e prea blândă.”



Cu toate aplicațiile și încercările autorităților de a ține sub control tăierile masive de lemn din păduri, astfel de cazuri se tot repetă în ultima perioadă. Luna trecută, un alt sucevean a postat pe pagina lui socializare amenințări explicite la adresa activistului Daniel Bodnar.



„Ţi-ai făcut de lucru cu ţiganii de acum, Danieluţ! De acum, nu ai să te mai plimbi pe picioare, nu ai să mai poţi mânca cu mâinile. Îţi promit eu că îţi rup picioarele!”



După ce filmarea a apărut în spațiul public, individul a fost reținut pentru 24 de ore, dar acum e cercetat sub control judiciar pentru infracțiunea de amenințare.

