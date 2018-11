Zile grele pentru premierul britanic, Theresa May, care face eforturi să ajungă la un acord cu UE asupra viitoarelor relații post-Brexit. A fost la Bruxelles miercuri seara, pentru discuții cu președintele Comisiei Europene, înaintea summitului excepțional de la sfârșitul săptămânii. La Londra continuă controversele în Parlament, legate de Acordul Brexit, însă premeirul May pare a avea resurse.

Premierul britanic a discutat aproximativ două ore cu Jean Claude Juncker, la sediul executivului comunitar. Am avut o întâlnire bună, a declarat Theresa May, care a precizat că mai sunt elemente ce necesită rezolvare.

A evitat să spună care sunt aceste elemente sensibile, dar a anunțat că revine la Bruxelles pentru a pune la punct ultimele detalii ale "divorțului".

Liderii europeni se reunesc duminică într-o ședință excepțională, să aprobe proiectul de acord pentru Brexit.

Theresa May: "Am făcut progrese şi am dat direcţii suficiente negociatorilor noştri. Sper să fie capabili să rezolve subiectele rămase şi munca începe imediat. Intenţionez să revin pentru noi întâlniri, inclusiv cu preşedintele Juncker, sâmbătă."

Spania a emis rezerve și vrea un rol direct în negocierile legate de Gibraltar. De cealaltă parte, Acordul de 585 de pagini a fost aprobat de guvernul de la Londra, însă validarea în Parlament se anunță o misiune extrem de dificilă.

Frontiera irlandeză este o problemă sensibilă. Irlanda de Nord ar trebui să respecte regulile europene, dacă părțile nu încheie un acord comercial până în 2020, când se încheie perioada de tranziție.

Mai mulți miniștri britanici au demisionat, iar poziția Theresei May în fruntea guvernului este serios amenințată.

