E încă posibil un Brexit fără acord EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Suntem obosiți" recunoștea negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, în prima declarație după aflarea veștilor de la Londra.

Astăzi, în timp ce premierul May se adresa parlamentului britanic, Barnier analiza documentul la sediul din Strasbourg al Parlamentului European, împreună cu liderii grupurilor politice.

Negociator-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier: Nu am terminat munca. Mai avem un drum lung de parcurs, de ambele părţi.

În zilele următoare, documentul va fi analizat de toate statele membre.

Ambasadorii acestora la Bruxelles se vor reuni apoi pentru discuții și pentru a da mandat Comisiei să finalizeze declarația politică comună Marea Britanie-Uniunea Europeană. Până marțea viitoare trebuie să fie gata.

Va urma o nouă evaluare făcută de țările membre și semnarea, duminica viitoare.

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk: Încă de la început, nu am avut nicio îndoială că este o situaţie în care toată lumea are de pierdut. Iar negocierile noastre sunt doar despre cum să ţinem sub control daunele.

Odată semnat, acordul de Brexit trebuie ratificat de parlamentul britanic, de parlamentele naționale ale statelor din UE și de Parlamentul European.

Și totul trebuie să se întâmple până la 29 martie anul viitor, data divorțului de Marea Britanie. Așa că mai sunt multe hopuri de trecut.

Nesiguranța e alimentată chiar de incertitudinea politică din Marea Britanie.

Premierul francez declara că toată lumea trebuie să se pregătească de un Brexit fără acord, având în vedere că documentul se poate împotmoli în câteva parlamente naționale.

ŞTIRILE ZILEI