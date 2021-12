Acord provizoriu pentru prelungirea roaming-ului gratuit în UE până în 2032

roaming în UE

Începând din iunie 2017, Regulamentul privind serviciile de roaming a eliminat tarifele pentru călătorii din UE şi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. De atunci, milioane de călători din UE au beneficiat de servicii de roaming la preţurile de pe piaţa naţională (Roam like at home), una dintre cele mai emblematice realizări ale pieţei unice a UE. Iniţial, această eliminare urma să expire în luna iunie 2022, cu riscul de a vedea din nou cum cresc facturile la telefonia mobilă ale europenilor atunci când călătoresc pe continent.



"Prelungirea regulilor va garanta că oamenii pot continua să facă apeluri telefonice, să trimită mesaje text şi să navigheze pe Internet în timp ce călătoresc în alte state UE, fără a se teme că vor avea un şoc atunci când primesc factura de la operator", a precizat Consiliul European, care reprezintă cele 27 de state membre, într-un comunicat de presă.



În plus, compromisul ajustează şi preţul maxim pe care operatorii europeni îl pot percepe între ei pentru utilizarea reţelelor lor de telecomunicaţii, pentru a garanta că regulamentul este sustenabil pentru operatorii din UE.



Potrivit Comisiei Europene, utilizarea datelor mobile s-a multiplicat de 17 ori pe parcursul verii anului 2019, comparativ cu vara lui 2016, anul de dinaintea eliminării tarifelor de roaming.



Regulamentul privind serviciile de roaming a vizează cele 27 de state membre UE, precum şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, însă nu şi Marea Britanie, ţară care a încetat definitiv să aplice regulile europene de la 1 ianuarie.



Iniţial, Comisia a propus garantarea pentru consumatori "a aceloraşi calităţi şi viteză de conectare la reţea în străinătate ca şi acasă", un punct care a fost aprig discutat de statele membre şi europarlamentari, preocupaţi să păstreze competitivitatea şi stabilitatea financiară a operatorilor de telecomunicaţii. La final, compromisul convenit prevede că persoanele care călătoresc vor putea beneficia în străinătate de aceleaşi servicii ca şi în ţara lor (acces la serviciile 5G de exemplu), însă operatorii trebuie să îi informeze rapid de existenţa unor factori specifici (de exemplu o viteză mai mică), ce le poate afecta calitatea serviciilor.



Acordul provizoriu convenit joi trebuie să fie aprobat în mod formal de Consiliul European şi Parlamentul European.

sursa agerpres

