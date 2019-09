Acord final între Consiliul UE și Parlamentul European: Laura Codruța Kovesi va fi primul procuror-șef al Parchetului European

Președintele Comisiei LIBE, Juan F. Lopez Aguilar, a anunțat marți seara un „acord final între Consiliu și Parlamentul European: Laura Kovesi, primul procuror european”.

„Echipele de negociere pentru Parchetul European, faza finală, după lungi ani de discuții: cu colegii mei dl. Pagaza și dl. Holmeier, și președinția finlandeză. Acord final între Consiliu și Parlamentul European: Laura Kovesi, prima procuroare europeană”, a scris europarlamentarul spaniol, pe contul lui de Twitter.

Acordul asupra numirii Laurei Codruţa Kövesi ca procuror-şef european trebuie oficializat acum de către Parlamentul European şi Consiliul UE.

"Echipele de negociere ale Parlamentului și Consiliului au ajuns la un acord în privința numirii Laurei Codruța Kövesi în fruntea noului Parchet European. Negocierile între Parlamentul European și Consiliu asupra noului procuror-șef al Parchetului European au avut loc începând din această primăvară. Echipa de negociere a Parlamentului a susținut-o pe doamna Kövesi pe toată durata negocierilor, în ciuda opoziției miniștrilor UE până de curând", se arată într-un comunicat al Parlamentului European.

"Doamna Kövesi este alegerea perfectă pentru funcția de procuror-șef european. Are competențe profesionale desăvârșite. Mai mult, România nu deține pentru moment niciun post-cheie la nivel european, iar doamna Kövesi va deveni una dintre femeile-lider ale Uniunii", a declarat Juan Fernando López Aguilar, potrivit comunicatului.

"Suntem foarte bucuroși de faptul că doamna Kövesi va conduce noul Parchet European. Corespunde cel mai bine viziunii Parlamentului European pentru o instituție puternică și credibilă. Doamna Kövesi este deosebit de competentă, cu un palmares impresionant de realizări în lupta împotriva corupției cu o flexibilitate remarcabilă și mult curaj", a afirmat, la rândul său, președintele Comisiei PE pentru Control bugetar, Monika Hohlmeier.

Laura Codruţa Kövesi will become the new EU Chief Prosecutor. Read more about her appointment as the first head of the new EU Public Prosecutor’s Office: https://t.co/AGr939H1d8 @JFLopezAguilar @MHohlmeier @maitepagaza @EP_BudgControl