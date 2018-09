Propunerea lui Teodorovici, contestată EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Eugen Teodorovici a precizat sâmbătă că el a avut în vedere pachetele medicale extinse, respectiv posibilitatea ca fiecare asigurat să îşi poată adăuga servicii medicale suplimentare.

"În primul rând, cred cu tărie că fiecărui cetăţean trebuie să-i fie respectat dreptul constituţional de a-i fi ocrotită sănătatea. Totodată, consider că un sistem de servicii funcţional este acela care se bazează pe principiile echităţii, universalităţii şi solidarităţii, nicidecum unul care să ducă la comportamente discriminatorii. În acest sens, declaraţia mea a vizat o mai bună administrare a fondurilor în sistemul medical şi, implicit, o îmbunătăţire a serviciilor medicale, nicidecum o adâncire a inegalităţii sociale. Consider că toţi românii, indiferent de veniturile realizate, trebuie să beneficieze de pachetul minim de servicii medicale. Afirmaţia mea a avut în vedere pachetele medicale extinse, respectiv posibilitatea ca fiecare asigurat să îşi poată adăuga servicii medicale suplimentare cum ar fi cele dentare, acoperirea cheltuielilor cu contribuţia la medicamente, îngrijirea la bătrâneţe sau în caz de invaliditate temporară sau permanentă, recuperare medicală etc. Astfel, putem asigura o mai bună finanţare a sistemului şi creşte eficienţa sa. În prezent, există un singur pachet minimal asigurat de stat iar accesul la serviciile de sănătate este un drept universal pentru toţi cetăţenii", a explicat ministrul Finanţelor, citat de Agerpres.

"Conduce la accentuarea inegalităţii dintre săraci şi bogaţi şi la instituirea unui sistem de sănătate discriminatoriu. Deschidem un drum către o societate divizată. Unde vom ajunge: şcoli separate pentru bogaţi şi săraci, străzi pe care circulă doar cei cu venituri mai mari pentru că, nu-i aşa, contribuie mai mult?", scrie deputatul PSD Petre Florin Manole, care consideră că propunerea ministrului Finanţelor contravine principiilor social democraţiei.

În schimb, preşedintele Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, Florin Buicu, susţine că nu există motive de îngrijorare.

"Este vorba de o diversificare (...) Cei care vor plăti în plus faţă de sumele pe care le plătesc la fond să poată beneficia de servicii stomatologice suplimentare, asigurarea coplăţii la partea de medicamente (…) care acum nu sunt incluse în pachetul decontat".

Eugen Teodorovici a propus ca românii să aibă acces la serviciile medicale în funcţie de contribuţia pe care o plătesc.

Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice: - În funcţie de cât plăteşti pe CASS, să ai făcute mai multe variante (…)

Reporter: - Adică un om care cotizează acum la sistemul asigurărilor sociale de sănătate 3.000 de lei să beneficieze de serviciile x, y, z iar altul care cotizează 5.000 de lei, x, y, z plus w? Ceva de genul ăsta?

Eugen Teodorovici: - Nu e logic asta?

Cei care luptă pentru drepturile pacienţilor critică propunerea.

Paula Rusu, susținătoare a drepturilor pacienților cu TBC: "Este discriminatoriu şi este ilegal în momentul de faţă. Accesul la serviciile medicale nu trebuie condiţionat de cât plătesc".

"Ar fi atacată constituţional (…) România este un stat democratic şi social. Aceste servicii sunt servicii esenţiale", spune și președintele Asociației Naționale a Pacienților, Vasile Barbu.

În prezent, pacienții care nu sunt asigurați pot să beneficieze doar de serviciile medicale cuprinse în pachetul minimal. Cei care plătesc contribuţii sociale au dreptul la servicii medicale mai complexe, aceleaşi însă, indiferent de suma cu care contribuie.

