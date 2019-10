Academia lui Gheorghe Hagi, lăudată în presa spaniolă de fostul jucător şi antrenor al lui Real Madrid, Jorge Valdano

Jorge Valdano, impresionat de Academia lui Gheorghe Hagi

Proiectul Academiei de fotbal "Gheorghe Hagi" a ajuns în presa spaniolă. O echipă de filmare de la televiziunea Movistar Plus a venit la un meci al Viitorului şi i-a luat la întrebări pe Gică Hagi şi Gică Popescu.

"Ambiţia lui a pornit de la o discuţie pe care am avut-o când eram cu familiile în Italia. El a spus că va face ceea ce a făcut, eu am zis că nu cred, că e imposibil. Nu credeam, iată că a reuşit şi bravo lui! Proiectul este o copie 100% a ceea ce am trăit noi la Barca. A investit foarte mulţi bani din buzunarul lui, pasiune, 10 ani de muncă, 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, a investit mult suflet, mult timp, mulţi bani", a povestit Gică Popescu.

"Am început acum 10 ani, am investit în jucători tineri, de perspectivă, care au talent şi care să devină mari. Am făcut în zona în care m-am născut, era normal. E un oraş frumos, e la mare, îmi place. Iubesc fotbalul, e plăcerea mea, e pasiune… Îmi place, o fac din toată inima", s-a destăinuit Gică Hagi jurnaliştilor de la MoviStar.

„Regele" a fost lăudat în cadrul emisiunii şi de fostul campionul mondial Jorge Valdano.

"Îmi amintesc că l-am văzut în Madrid acum ceva timp şi mi-a explicat ce idee are. S-o văd pusă în practică 10 ani mai târziu, într-o manieră briliantă, e surprinzător, chiar până la limita invidiei. Oricine şi-ar dori să fie regizorul unei astfel de poveşti, să fie formator, nu doar de fotbalişti, ci şi de caractere", a declarat fostul jucător şi antrenor al lui Real Madrid.

ŞTIRILE ZILEI