Acțiuni de protest ale angajaților din Poliţie, penitenciare şi anatomo-patologii, în București. Poziția MAI, în contextul protestelor

Protestul poliţiştilor / FOTO: Arhivă

ACTUALIZARE Protestatarii au ajuns la Guvern, unde se vor afla până la ora 16.00.

ACTUALIZARE Ministerul Afacerilor Interne face demersuri susţinute în vederea asigurării unui nivel de salarizare adecvat pentru propriii angajaţi, în paralel cu eforturile pentru îmbunătăţirea dotărilor, reabilitarea sediilor, achiziţionarea echipamentelor de protecţie şi a celor de intervenţie, necesare desfăşurării misiunilor în cele mai bune condiţii - au dat asigurări reprezentanţii MAI, în contextul protestului organizat sâmbătă de organizaţiile sindicale din Poliţie.

Potrivit unui comunicat al MAI transmis Agerpres, Legea salarizării bugetare nr. 153/2017 prevede etapele în care vor avea loc creşterile salariilor personalului bugetar până în anul 2022.

''Evident că fiecare categorie profesională îşi doreşte să beneficieze de aceste creşteri salariale încă din primul an de aplicare a legii, însă o creştere a salariilor pentru toţi bugetarii în acelaşi timp nu ar fi putut fi sustenabilă din punct de vedere al posibilităţilor bugetare'', precizează MAI.

Totodată, MAI arată că, deşi poliţiştii şi militarii vor intra în grilă în mod etapizat, până în 2022, cu creşteri succesive, an de an, poliţiştii au beneficiat de măriri salariale în ultimul an, astfel: creştere salarială de 10% în octombrie 2017; creştere salarială de 4 - 5% la salariul net din ianuarie 2018; mărirea unor sporuri (de 5% sau 10%) pentru 28.000 de poliţişti din ianuarie 2018.

De la ora 12.00, protestatarii vor pleca în marş spre Guvern, unde vor protesta până la ora 16.00.

Preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarnă, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că poliţiştii au două solicitări, anume o salarizare echitabilă şi condiţii de lucru mai bune.

"Ar fi vorba despre o salarizare echitabilă şi condiţii de lucru mai bune. Ce înţelegem noi prin salarizare echitabilă, niciodată nu am cerut nimic în plus, cerem doar să ne fie aplicată legea, adică anexa 6, anexa 8, din Legea 153, să fie aplicată şi în sistemul de apărare, siguranţă şi ordine publică. Anexa 6 face trimitere la Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale, SRI, STS, SPP", a spus Coarnă.

