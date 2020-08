Acțiune de amploare a Poliției Capitalei - sâmbătă noaptea. Peste 200 de persoane au fost legitimate

Razie Brigada Rutieră. Arhivă

Conform unui comunicat al DGPMB, în noaptea de 15 spre 16 august, Poliţia Capitalei a acţionat simultan, cu efective mărite, în mai multe filtre, amplasate în toate sectoarele municipiului, pentru asigurarea unui climat de linişte publică şi siguranţă civică.



Au fost verificate peste 150 de autoturisme şi legitimate mai mult de 200 de persoane, precizează sursa citată.



Un număr de 17 permise de conducere au fost reţinute, majoritatea pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau pentru consum de substanţe psihoactive.



Au fost retrase 10 certificate de înmatriculare pentru deficienţele tehnice constate şi 2 seturi de plăcuţe cu numărul de înmatriculare, Precizează Poliţia Capitalei, într-o postare pe pagina de Facebook.



De asemenea, au fost întocmite 6 dosare de cercetare penală, 3 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice, 2 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa substanţelor psihoactive şi unul pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere în concurs cu conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.



Conform sursei citate, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 13.000 de lei.

sursa agerpres

