Oamenii care locuiesc în blocul din Șoseaua Giurgiului veneau pe aici cu mașinile. Acum îi împiedică un gard din fier pus în mijlocul străzii, peste rețelele de utilități.

Cel care a montat gardul este proprietarul unui teren de 2 mii de metri pătrați, retrocedat prin decizii judecătorești. L-a și împrejmuit, în baza unei autorizații de construcție emise de Primăria sectorului 4. Asta deși, potrivit activiștilor de mediu, legea nu i-ar permite acest lucru.

Reprezentanții primăriei spun că proprietarul terenului are autorizație de construcție valabilă.

Cristian Zărescu, purtător de cuvânt Primăria sector 4: "Nu noi am făcut această punere în posesie, noi, Primăria Sectorului 4, ci statul român. Am fost obligați să eliberăm această autorizație, însă tot noi, Primăria Sectorului 4, am rezolvat între timp această problemă, am demarat deja procedurile de expropriere, vom prelua acest teren".

Oficialii din primărie spun că proprietarul le-a promis că va renunța la gard în cel mult 48 de ore.

Am încercat și noi să dăm de el pentru un punct de vedere, dar nu a fost de găsit.

