Birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor se reunesc din nou, marţi, de la ora 11,00, pentru a lua o decizie în privinţa moţiunii de cenzură iniţiate de USR PLUS.

A patra şedinţă a Birourilor permanente reunite pentru o decizie privind moțiunea de cenzură

Este a patra reuniune de acest fel convocată în ultimele zile, după ce anterioarele nu au avut cvorum pentru luarea unei decizii.

"În calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor, care are obligaţia de a prezenta moţiunea de cenzură în Birourile permanente reunite şi de a comunica Guvernului, voi mai convoca o reuniune a Birourilor permanente reunite, după care voi comunica Guvernului, indiferent dacă va fi sau nu cvorum. Mă voi consulta cu colegii din Birourile permanente pentru a convoca la o oră potrivită, astfel încât să putem să avem cvorum şi să putem derula procedurile constituţionale şi legale", a declarat luni preşedintele forului, Ludovic Orban.



Şedinţe ale Birourilor permanente reunite au mai avut loc vineri seara, sâmbătă şi luni, dar nu a fost întrunit cvorumul necesar. Ele au fost convocate pentru a stabili calendarul dezbaterii moţiunii de cenzură depuse vineri noaptea de parlamentarii USR PLUS şi AUR.



Moţiunea de cenzură "Demiterea Guvernului Cîţu, singura şansă a României de a trăi!", semnată de 122 de parlamentari, a fost depusă vineri la Senat şi Camera Deputaţilor.



Potrivit Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, moţiunea de cenzură, care poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor, se prezintă Birourilor permanente şi se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor în ziua în care aceasta a fost depusă.



Moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere în cel mult cinci zile de la data depunerii.



Dezbaterea moţiunii de cenzură are loc după trei zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.



Data şi locul şedinţei comune, împreună cu invitaţia de participare, se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor cu 24 de ore înainte ca aceasta să aibă loc.

Sursa: Agerpres

