LIVE TEXT A noua zi de război în Ucraina. Au fost raiduri aeriene în Odesa, Bila Tserkva și Volyn Oblast. În Herson rușii au ocupat un turn de transmisie tv. Primarul din Harkov acuză că se țintesc intenționat zone civile

ACTUALIZARE 09.37 Ambasada Ucrainei la Berlin a cerut guvernului german noi livrări de arme pentru a o ajuta să se apere în faţa invaziei ruse, informează vineri dpa.

ACTUALIZARE 09.30 Ministerul Regatului Unit al Apărării a publicat cea mai recentă actualizare a informațiilor despre situația din Ucraina. Ministerul a menționat că Mariupol rămâne sub control ucrainean, dar a fost „probabil înconjurat de forțele ruse”, în timp ce infrastructura civilă a orașului a fost supusă unor lovituri intense ale Rusiei. De asemenea, a confirmat primirea de rapoarte de la autoritățile ucrainene conform cărora o clădire de la centrala nucleară Zaporizhzhia a luat foc după bombardarea forțelor ruse, transmite The Guardian.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/vHxz2SoCNW



#StandWithUkraine pic.twitter.com/zzFeOi729Y — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 4, 2022

ACTUALIZARE 09.09 Bursa de criptomonede din SUA Coinbase Global Inc nu va interzice preventiv tuturor rușilor să folosească platforma, a declarat directorul executiv Brian Armstrong într-un tweet vineri.

ACTUALIZARE 08.55 Bursa de Valori din Moscova a rămas închisă pentru a patra zi consecutiv, vineri, în timp ce autoritățile ruse au implementat măsuri suplimentare pentru a limita impactul economic al sancțiunilor impuse, relatează The Guardian.

ACTUALIZARE 08.10 Avioanele de luptă rusești au distrus o centrală termică și electrică în Okthtyrka în timpul unui bombardament aerian.

❗️#Russian fighter jets destroyed a combined heat and power station in #Okthtyrka during an aerial bombardment. pic.twitter.com/1SLEN73mjA — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

ACTUALIZARE 08.00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut un apel la Europa în această dimineață, după atacul asupra centralei nucleare a Ucrainei.

Europa trebuie să se trezească acum. Cea mai mare centrală nucleară din Europa este în flăcări. În acest moment, tancurile rusești bombardează unități nucleare. Acestea sunt tancurile care au viziune termică, așa că știu unde sunt bombardate. S-au pregătit pentru asta.

ACTUALIZARE 07.45 Banca Centrală a Federației Ruse a redus comisionul pentru tranzacțiile de cumpărare de valută la bursă. Din 4 martie, acesta este stabilit la 12% pentru persoanele fizice și juridice. Anterior era la 30%.

ACTUALIZARE 07.20 Compania de închiriere de case Airbnb Inc suspendă toate operațiunile din Rusia și Belarus, potrivit directorului executiv Brian Chesky.

ACTUALIZARE 06:55 LIVE TEXT Incendiul de la centrala nucleară Zaporizhzhia, cea mai mare de acest fel din Europa, a fost stins. Nivelul de radiații, în limite normale. Agenția internațională de specialitate și Casa Albă, în contact cu Kievul

ACTUALIZARE 06.45 Apărătorii ucraineni din Kiev au salvat peste 400 de femei și copii din zona Irpen, care a fost distrusă și înconjurată de forțe ruse, potrivit NEXTA care a postat și un material video.

The 206th battalion of the #Kyiv terror defense rescued more than 400 women and children from #Irpen, which was destroyed and surrounded by #Russian invaders. pic.twitter.com/lMMMznhqGo — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

ACTUALIZARE 06.40 Aproximativ 400 de suedezi s-au înscris ca voluntari pentru armata ucraineană

ACTUALIZARE 06.30 Primarul Harkovului, orașul din nord-est asediat de forțele ruse, a declarat vineri pentru CNN că armata rusă „încearcă în mod intenționat să elimine poporul ucrainean”, deoarece țintește spațiile civile.

„Situația este extrem de dificilă”, a spus primarul Ihor Terekhov. „Până în prezent, Harkov a fost puternic afectat de bombardamentele continue. Avioanele zboară constant, (rachete) sunt lansate, grenade sunt lansate și case de locuit sunt lovite”

ACTUALIZARE 06.25 Sisteme antitancuri au fost plasate in centrul KIevului.

Anti-tank hedgehogs can now be seen in the very heart of Kyiv, the central Independence Square and Khreshchatyk Street.



Photo: Illia Ponomarenko/The Kyiv Independent pic.twitter.com/iayIXnMrsJ — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 3, 2022

ACTUALIZARE 06.22 Au fost raiduri aeriene în Odesa, Bila Tserkva și Volyn Oblast.

ACTUALIZARE 06.20 UNESCO cere Rusiei să respecte moștenirea culturală a Ucrainei, încetarea atacurilor asupra instalațiilor civile.

ACTALIZARE 06.10 Armata rusă a ocupat un turn de transmisie TV în orașul Herson, din sud.

Ca urmare, există îngrijorări că va fi folosit pentru a disemina dezinformații în acest oraș.

ACTUALIZARE 06.07 Rusia cere Telegram să elimine motorul care caută pe platformă dovezi ale militarilor ruși capturați sau uciși în Ucraina.

În plus, organele de anchetă au fost instruite să-i pună sub acuzare pe autori.

ACTUALIZARE 06.05 Președintele SUA Biden a impus pe 3 martie noi sancțiuni împotriva a opt membri ai elitei ruse și familiilor acestora, inclusiv Dmitri Peskov, secretarul de presă al lui Putin.

SUA vor impune, de asemenea, restricții privind vizele pentru 19 oligarhi și 47 dintre membrii familiei și apropiații lor.

Joe Biden: Oligarhii își umplu buzunarele cu banii poporului rus, în timp ce ucrainenii se ascund în metrou din cauza rachetelor rusești trase fără discernământ

ACTUALIZARE 06.00 Prim-ministrul britanic Boris Johnson a vorbit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky despre „situația grav îngrijorătoare” de la centrala nucleară Zaporizhzhia, a spus el într-un tweet vineri.

ACTUALIZARE 01.51 Fum la centrala nucleară de la Zaporizhzhia, în urma bombardamentelor din această noapte. Pe imaginile surprinse de webcam s-a putut distinge momentul în care în curtea centralei ar fi căzut ceea ce pare un proiectil.

FILMUL EVENIMENTELOR CARE AU URMAT AICI: LIVE TEXT Incendiu la centrala nucleară de la Zaporizhzhia, cea mai mare de acest fel din Europa. Nivelul de radiații, în limite normale. Agenția internațională de specialitate și Casa Albă, în contact cu Kievul.

This is what the situation at the #Zaporizhzhia NPP looks like right now pic.twitter.com/1q5qguBMLs — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

As a result of the shelling at the #Zaporozhye nuclear power plant, a fire started. The exact location of the fire is being specified. CCTV cameras at the plant show flames and smoke. pic.twitter.com/XoN2TzAVJu — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

ACTUALIZARE 01.50 Departamentul pentru Securitate Internă al SUA le va permite ucrainenilor aflați în Statele Unite să rămână în țară, ca formă de ajutor umanitar. Ei se vor bucura de un Statut de Protecție Temporară, care se aplică persoanelor ce s-ar confrunta cu dificultăți extreme dacă ar fi forțate să se întoarcă în țările devastate de conflicte armate. Regimul se aplică persoanelor care se află deja în Statele Unite.

"Atacul premeditat și neprovocat al Rusiei asupra Ucrainei a dus la un război în desfășurare, la violențe fără sens și la ucraineni forțați să caute refugiu în alte țări", a declarat secretarul Departamentului pentru Securitate Internă, Alejandro Mayorkas. "În aceste vremuri extraordinare, vom continua să oferim sprijinul și protecția noastră cetățenilor ucraineni din Statele Unite", a subliniat el.

ACTUALIZARE 01.49 Guvernul ceh a aprobat un transfer de arme și muniție către Ucraina în valoare de peste 700 de mii de dolari.

ACTUALIZARE 01.38 Se dau lupte în apropiere de centrala nucleară de la Zaporizhzhia, a confirmat primarul din Energodar, Dmitry Orlov.

ACTUALIZARE 01.30 Și platforma Deutsche Welle este blocată în Rusia. Utilizatorii Twitter au și ei probleme.

ACTUALIZARE 01.22 Rusia a dislocat în Ucraina 90% din forțele care au fost poziționate la graniță înainte de invazie, a arătat o sursă de la Pentagon, citată de FT.

Miercuri se aprecia că au fost mobilizate 82% din totalul acestor forțe.

Potrivit celor mai recente date ale Statului Major al Armatei ucrainene, din cele 117 grupuri tactice de batalion rusești complet echipate și pregătite pentru a ataca, nu au rămas mai mult de 6 în Ucraina.

According to the data of General Staff of UA Army, as of 00:00 EET on March 3, out of 117 completed and equipped BTGs for the attack on Ukraine, no more than 6 remain which are not now in Ukrainehttps://t.co/0FiLWJ7PJF — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 3, 2022

ACTUALIZARE 01.04 Armata rusă avertizează că "mercenarii" străini din Ucraina nu vor avea drepturile stabilite prin legile internaționale și nici nu vor avea statut de prizonieri de război.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Rusia a declarat că, "în cel mai bun caz", aceștia se pot aștepta să fie urmăriți penal ca infractori.

"Îi îndemnăm pe toți cetățenii străini care ar putea avea planuri să meargă și să lupte pentru regimul naționalist de la Kiev să se gândească de două ori înainte de a ne sta în cale", a subliniat Igor Konashenkov, potrivit TASS.

El a mai ținut să precizeze că toate actele de sabotaj comise de mercenari în Ucraina au fost săvârșite cu arme furnizate de Vest. Konashenkov a spus că mercenarii străini au atacat armata rusă, convoaiele de aprovizionare și avioanele rusești.

ACTUALIZARE 01.00 Platformele Facebook, BBC și Meduza au fost blocate în Rusia.

ACTUALIZARE 00.40 Forțele aeriene ucrainene raportează distrugerea a încă 3 avioane rusești.

Este vorba despre 3 aparate Su-30SM, Su-34 și Su-25.

Au fost doborâte și elicoptere inamice.

Air defense today destroyed three more aircraft of the #Russian invaders.



The Su-30SM, Su-34 and Su-25 of the russian invaders went into the minus.



Enemy helicopter losses are being specified, - Command of the Air Force of the Armed Forces of #Ukraine.#RussiaUkraineWar — EMPR.MEDIA (@EuromaidanPR) March 3, 2022

ACTUALIZARE 00.37 Secretarul de stat american, Antony Blinken, a ajuns la Bruxelles, unde va participa la reuniuni ministeriale G7 și NATO și la întâlniri bilaterale cu aliații și cu partenerii SUA.

.@SecBlinken has arrived in Brussels for the G7 Ministerial, the @NATO Ministerial, and meetings with his EU counterparts. pic.twitter.com/ZaX9uSNJf6 — Ned Price (@StateDeptSpox) March 3, 2022

ACTUALIZARE 00.32 O explozie puternică a fost semnalată la Kiev.

ACTUALIZARE 00.13 Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat că joi au fost distruse 20 de vehicule militare rusești lângă baza aeriană din Hostomel.

At least 4 BMD-4s of the Russian Airborne Troops/VDV destroyed by the special forces of the Defence Intelligence of Ukraine in Hostomel. Ukraine claimed 10.pic.twitter.com/nKoghNHBjJ — Status-6 (@Archer83Able) March 3, 2022

Vehiculele arse erau marcate cu V, semn că s-au aflat printre forțele armate mobilizate în Belarus.

Din această zonă, din apropiere de Hostomel, pornea convoiul de peste 60 de km semnalat în ultima săptămână în imaginile surprinse prin satelit.

ACTUALIZARE 00.00 La finalul unei zile marcate în prima parte de declarațiile de la Moscova, iar în a doua parte de discuția liberă a lui Volodimir Zelensky cu jurnaliștii, pentru câteva clipe, în Kiev e liniște. "Armele iau o pauză", a transmis jurnalistul Illia Ponomarenko, de la The Kyiv Independent. Liniștea a durat doar o oră.

La Harkov se aud din nou avioanele joi seară. Explozii sunt semnalate în oraș, potrivit mai multor surse de presă.

Imagini surprinse cu drona arată distrugerile din orașul Borodyanka, din apropiere de Kiev.

Drone footage showed destruction of buildings and burnt out Russian military vehicles in Ukraine’s Borodyanka, a town near Kyiv where locals claimed they had repelled a Russian assault https://t.co/fxUQvGWe9W pic.twitter.com/VWdon9Pzrf — Reuters (@Reuters) March 3, 2022

Eforturile de susținere a Ucrainei continuă de pe frontul diplomatic până la cel umanitar. Decizia de a trimite arme în Ucraina a fost cea corectă, a subliniat cancelarul Germaniei, Olaf Scholz.

Premierul Canadei, Justin Trudeau, a anunțat crearea unui program pentru ucrainenii care vor să emigreze temporar. Vor fi eliminate multe din cererile de viză. "Va fi cel mai rapid și sigur mod de a veni în Canada", a subliniat Trudeau. Pentru ucrainenii care au rude cetățeni canadieni, va fi implementat un program special pentru dobândirea rezidenței.

