O'Riordan s-a alăturat în 1989 fraților Noel și Mike Hogan, după ce a citit un anunț într-un ziar local. Așa s-a format trupa The Cranberries. Împreună cu Noel a scris piesele care au devenit celebre.

Trupa s-a bucurat imediat de un succes uriaș cu hit-uri ca “Linger” și “Zombie”.

Albumul lor de debut, “Everyone Else Is Doing It, So Why Can’t We?”, a ajuns pe primul loc în Marea Britanie și pe locul 18 în U.S. Billboard 200.

În 2003, trupa și-a întrerupt activitatea. Membrii s-au reunit 6 ani mai târziu pentru un turneu nord-american. The Cranberries au cântat apoi în America Latină și din nou în Europa.

Trupa a vândut peste 40 de milioane de albume în întreaga lume.

Dolores O'Riordan a înregistrat și albume solo - Are You Listening?, în 2007, și No Baggage, în 2009.

Anul trecut, cântăreața a anunțat că a fost diagnosticată cu tulburare bipolară.

