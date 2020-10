A murit Paul Matters, fost basist al trupei AC/DC

Paul Matters, fost basist al trupei AC/DC

Moartea lui Paul Matters a fost anunţată pe Facebook de prietenul său, Rod Wescombe. Acesta a scris că muzicianul a trăit „o viaţă retrasă” în ultimii ani şi că „stilul rock'n'roll nu a fost prietenos cu sănătatea acestuia spre bătrâneţe”.

Cariera sa muzicală la AC/DC a fost una scurtă. S-a alăturat trupei în 1975, înlocuindu-l pe basistul original Larry Van Kriedt, dar câteva săptămâni mai târziu a trebuit să plece, concediat de Bon Scott. Matters a renunţat la muzică după puţinul timp petrecut alături de rockerii australieni, relatează Daily Mail.

„Sunt şocat şi trist în urma veştii morţii lui Paul Matters”, a spus Wescombe. „L-am cunoscut pe Paul în 1973, când cânta la bas în , la un concert din Hamilton, Newcastle. (...) Când locuiam în Toronto, venea la mine la ore târzii, să petrecem. Îi plăcea mult să petreacă”, a adăugat acesta.

După despărţirea de AC/DC, cei doi au cântat împreună în trupa „ Miss Australia Band”, la un concert pe feribot de pe Lacul Macquarie: „Îmi amintesc felul în care mă făcea să râd mereu”.

Paul Matters a acordat un singur interviu după ce a părăsit AC/DC, pentru biografia lui Bon Scott lansată în 2017: „The Last Highway: The Untold Story of Bon Scott and AC/DC's Back in the Black”.

sursa mediafax

ŞTIRILE ZILEI