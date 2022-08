A murit Olivia Newton-John. Actrița și cântăreața care a devenit celebră cu filmul „Grease” avea 73 de ani

Olivia Newton-John

„Olivia Newton-John s-a stins din viață liniștită în această dimineață, la ranch-ul ei din sudul Californiei, înconjurată de familie și prieteni. Rugăm pe toată lumea să respecte intimitatea familiei în aceste momente foarte dificile”, a scris soțul ei, John Easterling, într-o declarație pe contul verificat de Instagram al cântăreței.

„Olivia a fost un simbol al triumfurilor și al speranței timp de peste 30 de ani, împărtășind călătoria ei cu cancerul la sân”, a completata acesta.

Cântăreața a dezvăluit în septembrie 2018 că se trata de cancer. A fost al treilea diagnostic de cancer al ei, după luptele cu cancerul de sân de la începutul anilor ’90 și din 2017.

Datorită unei serii de hituri country și soft-rock, Newton-John era deja o cântăreață populară la sfârșitul anilor 1970. Dar rolul ei de alături de John Travolta în „Grease” din 1978, probabil cel mai popular film muzical din toate timpurile, a ridicat-o la un nou nivel de celebritate.

Newton-John a cântat în trei dintre cele mai mari hituri ale filmului: duetele „You’re The One That I Want” și „Summer Nights” cu Travolta și balada ei solo, „Hopelessly Devoted To You”.

Născută în Cambridge, Anglia, în 1948, Newton-John s-a mutat cu familia ei în Melbourne, Australia, când avea cinci ani. După ce a câștigat un concurs de talente la o emisiune TV, „Sing, Sing, Sing”, în adolescență a format un grup de fete și a început să apară în emisiuni săptămânale de muzică pop în Australia.

Newton-John a înregistrat primul ei single în Anglia în 1966 și a înregistrat câteva hituri internaționale, dar a rămas în mare parte necunoscută publicului din SUA până în 1973, când „Let Be There” a devenit un hit de top 10 atât în topurile de muzică contemporană pentru adulți, cât și în cele country.

A urmat o serie de hituri No. 1 ușor de ascultat, inclusiv „I Honestly Love You”, „Have You Never Been Mellow” și „Please Mr. Please. Please”.

Apoi a venit „Grease”, care a fost filmul cu cele mai mari încasări din 1978 și a devenit un fenomen cultural de durată.

