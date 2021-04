A murit mezzosoprana Christa Ludwig, una dintre cele mai mari voci ale secolului XX

Christa Ludwig

Sub bagheta unor dirijori de prestigiu, precum Klemperer, Karajan, Böhm şi Bernstein, mezzosoprana a cântat pe cele mai importante scene ale lumii timp de aproape jumătate de secol, între 1946 şi 1994, anul în care s-a retras din activitate.



Cântăreaţă remarcabilă de lieduri de Schubert sau Brahms, Christa Ludwig a fost una dintre puţinele artiste capabile să interpreteze cu brio repertoriul lui Mozart sau al lui Wagner.



Artista, care locuia în suburbiile Vienei, s-a născut la Berlin la 16 martie 1928 într-o familie de muzicieni - tatăl ei era tenor şi a condus opera de la Aachen, iar mama era de asemenea mezzosoprană.



''Pentru mine, a cânta a fost la fel de natural ca a învăţa să merg'', a mărturisit ea.



Cântăreaţa de operă a fost decorată în 2010 cu Legiunea de Onoare în Franţa pentru întreaga sa carieră lirică.



După concerte de lied, tânăra brunetă cu chipul rotund a intrat la Opera din Viena în 1955, unde şi-a început cariera cu interpretarea personajului Cherubino din ''Nunta lui Figaro'' de Mozart, sub bagheta lui Karl Böhm.



Christa Ludwig triumfă apoi, mai ales pe scenele celebrelor La Scala din Milano, Royal Opera House din Londra, dar şi Metropolitan Opera din New York.



Timp de 50 de ani, ea se ''gândeşte doar la corzile vocale, zi şi noapte'' şi urmează zilnic o disciplină ''similară cu cea a cosmonauţilor'' pentru a-şi păstra timbrul - fără tutun sau alcool şi chiar fără a merge la cinematograf, ''pentru că ar trebui să fug imediat ce vecinul meu tuşeşte'', după cum a explicat artista.



În 1970, după 13 ani de căsătorie, a divorţat de bas-baritonul austriac Walter Berry, cu care a avut un copil. Ea s-a recăsătorit în 1972 cu actorul şi regizorul francez Paul-Emile Deiber (decedat în 2011).



Pentru premiera sa la Opera din Paris, în noiembrie 1971, a oferit un recital de lied, marcat de zece rechemări la rampă. ''Mă tem înainte, în timpul (spectacolului), iar plăcerea care urmează este atât de repede alungată de gândul la următoarea reprezentaţie'', a declarat cea care le-a avut ca partenere de scenă pe Maria Callas şi Elisabeth Schwarzkopf.



Înzestrată cu o muzicalitate incomparabilă şi posedând un repertoriu foarte larg, Christa Ludwig a cântat pe toate marile scene internaţionale: Viena, Berlin, Londra, Milano, Beirut, Salzburg, New York, Buenos Aires şi altele.



''Lumea muzicii pierde, odată cu moartea Christei Ludwig, protagonista unei epoci luminoase şi inimitabile'', a reacţionat La Scala într-un comunicat, în timp ce Opera din Viena a salutat pe site-ul său ''combinaţia aparte a unei voci unice şi a unei abordări a rolurilor cu inteligenţă şi talent pentru interpretare''.



După 49 de ani de carieră, artista a susţinut un turneu de adio, care s-a încheiat după doi ani, în mod firesc la Viena, în 1994.



Unui jurnalist care a întrebat-o cum îşi trăieşte statutul de diva, ea a răspuns, nu fără umor: ''Suntem o legendă dacă suntem cunoscuţi şi mult timp după moartea noastră şi, de preferinţă, dacă am avut o moarte tragică!''.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI