Diego Armando Maradona a murit la 60 de ani. Legendarul fotbalist argentinian a suferit un stop cardiac

Vestea a apărut miercuri seară în presa argentiniană.

Ziarul Clarin vorbește despre „un stop cardiorespirator” suferit de Maradona în casa sa din Tigre, unde s-a stabilit după operația la cap.

Maradona avea 60 de ani și a fost externat de zece zile din spital, după o operație delicată de îndepărtare a unui cheag de sânge.

Presa din Argentina anunță că infomația a fost confirmată și de Matias Morla, avocatul lui Maradona.

Trei ambulanțe au ajuns la locuința fotbalistului, conform Clarin.

Și fosta parteneră a lui Maradona, Veronica Ojeda, confirmase succesul operației.

Maradona tocmai împlinise 60 de ani pe 30 octombrie.

