A murit Colin Powell. Fostul secretar de stat a decedat în urma unor complicații legate de COVID-19

Colin Powell

"Am pierdut un soţ, un tată şi un bunic remarcabil, precum şi un mare american", au precizat membrii familiei, într-un comunicat.

Colin Powell a fost primul afro-american care a ocupat postul de şef al Statului Major al armatei, înainte de a deveni şef al diplomaţiei americane în preşedinţia lui George W. Bush.

S-a născut pe 5 aprilie 1937, în Harlem, New York. A absolvit City College of New York, perioadă în care şi-a început serviciul militar, alăturându-se Reserve Officer Training Corps (ROTC). După absolvire, în 1958, a fost numit locotenent în US Army. În timpul celor 35 de ani în slujba forţelor terestre ale SUA a fost implicat în două misiuni în Vietnam (1962-1963), a fost detaşat ulterior în Germania de Vest şi în Coreea de Sud. A absolvit un MBA în cadrul Universităţii George Washington şi a beneficiat de bursă în cadrul programului White House Fellowship în 1972, conform www.history.com.

Cariera militară l-a recomandat pentru numirea, în 1987, de către preşedintele Ronald Reagan, în aparatul consilierului pe probleme de securitate naţională, pentru ca ulterior să fie consilierul pe probleme de securitate naţională (1988-1989). A fost avansat la gradul de general, în 1989, şi a fost desemnat de preşedintele George W Bush în funcţia de şef al Statului Major Interarme. În cei patru ani în care a gestionat, din cea mai înaltă funcţie de comandă, forţele armate ale SUA, s-a confruntat cu situaţii de criză care au vizat circa 28 de focare de conflict pe mapamond, printre care Operaţiunile Scutul Deşertului şi Furtună în Deşert, în Irak. A lăsat, în calitate de strateg militar, ceea ce avea să fie denumită drept ''Doctrina Powell'' - folosirea unei forţe de foc impresionante împotriva adversarului pentru maximizarea victoriei pe câmpul de luptă cu înregistrarea unui număr cât mai mic de victime.

A fost desemnat secretar de stat în timpul administraţiei George W. Bush. Mandatul său a fost marcat de situaţia delicată din Orientul Mijlociu, şi de această dată având de gestionat intervenţia militară din Irak (2003), dosarul sensibil al conflictului palestiniano-israelian, propunând soluţia creării unui stat palestinian independent, situaţia tensionată între India şi Pakistan din 2001-2002, crizele din Liberia (2003) şi Haiti (2004). Şi-a depus demisia din fruntea serviciului diplomatic american la 15 noiembrie 2004.

Părăsind serviciul public, a rămas aproape de evoluţia scenei internaţionale, activând în Consiliul de Conducere al Council on Foreign Relations, Eisenhower Fellowship Program şi Powell Center din cadrul City College of New York. A sprijinit organizaţia ''America's Promise Alliance'' pe care o înfiinţase în 1993, pentru ajutorarea tinerilor aflaţi în pericol, fiind preşedinte al acestui ONG în perioada 1997-2000.

În 1995 și-a publicat autobiografia - ''My American Journey''.

A fost distins, printre altele, cu: "Legion of Merit", "Bronze Star", "Air Medal", "Purple Heart", "Ronald Reagan Freedom Award".

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI