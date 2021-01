A murit actriţa Mira Furlan, cunoscută din serialele Babylon 5 și Lost

Moartea vedetei, care s-a născut la Zagreb, a fost confirmată pe contul său oficial de Twitter şi, ulterior, de producătorul ''Babylon 5'', J. Michael Straczynski.

Nu au fost oferite detalii cu privire la cauza morţii acesteia.

Pe contul Twitter al Mirei Furlan, un mesaj care anunţă decesul este însoţit de o declaraţie a actriţei. ''Nu mi-e teamă'', se arată în citat. ''Lăsaţi-mă să închid ochii şi să simt frumuseţea din jurul meu. Şi să respir sub cerul întunecat, plin de stele. Inspiră. Expiră. Asta e tot".

Într-un mesaj postat pe Twitter, Straczynski a descris-o pe Furlan drept o ''femeie bună şi blândă, o actriţă uimitor de talentată şi o prietenă a tuturor celor din distribuţia şi echipa 'Babylon 5' ''.

It is a night of great sadness, for our friend and comrade had gone down the road where we cannot reach her. But as with all things, we will catch up with her in time, and I believe she will have many stories to tell us, and many new roles to share with the universe. pic.twitter.com/HyQlqyC19v