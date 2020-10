A murit actrița Conchata Ferrell, cunoscută pentru rolul Berta din serialul „Doi bărbați și jumătate”

Spilo a declarat pentru CNN că actrița a încetat din viață pe 12 octombrie.

Într-o carieră care a durat cinci decenii în televiziune și film, Ferrell fost nominalizată de trei ori la Emmy, odată pentru un rol în „L.A. Law” în 1992 și de două ori pentru rolul din „Doi bărbați și jumătate”.

Ferrell, care avea 77 de ani, a fost, de asemenea, actriță de teatru, câștigând un premiu Drama Desk în 1974.

Conchata Ferrell a mai jucat în filme precum „Mystic Pizza”, „Mr. Deeds” și „Krampus”.

