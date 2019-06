A IX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Statui Vivante începe în București, în acest week-end

A IX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Statui Vivante are loc în perioada 14-17 iunie. Desfăşurată sub mesajul "EXISTĂM!", ediţia din acest an va reuni artişti din Spania, Portugalia, Serbia, Israel, Austria, Anglia, SUA şi România care vor prezenta 45 de spectacole variate din punct de vedere stilistic şi pentru toate categoriile de vârstă, conform site-ului oficial al Teatrului Masca, www.masca.ro .

Moving Experience. Festivalul statuilor vivante

Spectacolele vor avea loc în grădina Casei Filipescu-Cesianu (14 iunie), în Parcul Alexandru Ioan Cuza (15 iunie) şi în Parcul Regele Mihai I (Herăstrău) (16-17 iunie).

Dintre spectacolele participante amintim "Istoria Dansului", producţie a Teatrului Masca, "Homo Stressiensis" (Antonio Santos, Portugalia), "Disco Bunny" (Theresa Dane, Anglia), "Grandma&Grandpa" (Cohen Yuval şi Cohen Ruth Emilia, Israel), "Everyone get on deck!" (Sofia Iorga Miric şi Nemanja Miric, Serbia), "Moving experience" (Robert Jay Shangle, SUA).

Programul zilei de vineri, 14 iunie, 2019:

20.00

întâlnire și sesiune de autografe cu actorii Teatrului Masca

20.30-21.10

Homo Stressiens ( Omul stresat) – Portugalia, Antonio Santos

NO! (NU) – Spania, Tania Met Bassi

Disco Bunny (Iepurașul Disco)- Anglia, Theresa Dane

Everyone get on deck! ( Toată lumea pe punte)- Serbia, Foolosophy Entertainment

El Astronauta ( Astronautul) , La Motorista ( Motociclistul), Los tubos ( tuburile), El Jarron (Vaza) – Spania, Alucinarte

Wooden Man ( Omul de lemn) – Anglia, Monika Kuszewska

Grandma&Grandpa! ( Bunicul și Bunica) – Israel , Cohen Yuvai & Cohen Ruth Emilia

21.20- 22.00

Transformers (transformers) – Spania , Francisco Aquado

Aristeo (Aristeu), Philopoemen (Philopoemen), Apolo ( Zeul Apollo), Goddess Afrodite ( Zeița Afrodita), Afrodite ( Afrodita), Meleagro y el jabali ( Meleagru și mistrețul) – Spania, Artepau

Baraque Ball (Balul Baroc), Portugalia – Susana Bento & Guilherme Ferreira

Porcelain Doll (Păpușa de porțelan) – Portugalia, Helena Reis

Sacred Water (Apă sacră) – Portugalia, Marta Teresa de Faira

Moving Experience (Emoție în neMișcare) – SUA, Robert Shangle

În cadrul teatrului stradal, statuile vivante ocupă un loc aparte, fiind o formă super concentrată a acestuia, conform www.masca.ro. Actorul Mihai Mălaimare notează că acest festival dă ocazia actorilor profesionişti să-şi adjudece statuia vivantă şi să ofere publicului adevărate bijuterii stradale, să spună o poveste care să stârnească bucurie şi linişte şi să atragă spectatorii în "universuri neatinse până acum de teatrul de tip tradiţional".

Pe lângă spectacole, Festivalul Internaţional de Statui Vivante mai include şi activităţi conexe, precum demonstraţii de machiaj, expoziţii de fotografie şi de costume, spaţii de documentare şi proiecţii video, potrivit Agerpres.

