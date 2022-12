A încetat din viață Mircea Duşa

Mircea Dușa

"Astăzi, Mircea Dusă a decis să plece într-o lume mai bună...Am pierdut un prieten, un camarad de nădejde, un partener pe care am fost onorat să îl am alături și de la care am învățat enorm. Îți mulțumesc, Mircea, pentru tot!

Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!", a scris Mihai Fifor, pe Facebook.

Mircea Duşa avea 67 de ani şi era bolnav de cancer.

Fișă biografică

S-a născut la 1 aprilie 1955, în oraşul Topliţa, judeţul Harghita.

A învăţat la Şcoala generală Topliţa (1962-1970), apoi la Liceul Silvic Gurghiu (1970-1974). Au urmat o specializare în ştiinţe economice la Institutul pentru Pregătirea cadrelor în problemele conducerii social-politice din Bucureşti (1983-1988), conform http://www.mapn.ro/ şi studii de specializare postuniversitare în Managementul Instituţiilor Europene la Institutul Naţional de Administraţie, Universitatea ''Lucian Blaga'' din Sibiu (2003-2004). A obţinut masteratul în Managementul Instituţiilor Europene din partea aceleiaşi instituţii (2003-2005).

A deţinut diverse funcţii în cadrul Consiliului popular/local al oraşului Topliţa: funcţionar de conducere (1976-1986); vicepreşedinte ales (1986-1990); viceprimar (1990-1996); primar (1996-2000).

A fost prefectul judeţului Harghita (2001-2004).

A fost membru al PSD şi preşedinte al Organizaţiei Judeţene Harghita PSD (1996-2020).

A fost prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Oraşelor din România (1996-2001).

La 28 noiembrie 2004 a fost ales deputat în circumscripţia electorală nr. 21 din Harghita, pe listele Uniunii Naţionale PSD+PUR. În calitate de deputat în legislatura 2004-2008, a fost vicepreşedinte al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din Camera Deputaţilor.

La alegerile din 30 noiembrie 2008 a fost reales deputat în circumscripţia electorală nr. 21 Harghita, Colegiul uninominal nr. 5, pe listele Alianţei Politice Partidul Social Democrat + Partidul Conservator. Între 2008 şi martie 2010 a fost, din nou, vicepreşedinte al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. În sesiunea parlamentară februarie-septembrie 2010 a fost vicepreşedinte al Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor. Între septembrie 2010 şi mai 2012 a fost lider al grupului parlamentar PSD.

Din nou deputat în legislatura 2012-2016, reales în Colegiul uninominal nr. 5 din Harghita, pe listele USL (PSD). Până în februarie 2013 a făcut parte din Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, iar din februarie 2013 a fost membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. A fost preşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Regatul Belgiei.

A fost ministru delegat pentru relaţia cu Parlamentul în Cabinetul Ponta I (7 mai - 6 august 2012) şi ministru al Administraţiei şi Internelor în Cabinetul Ponta I (6 august - 21 decembrie 2012).

A deţinut funcţia de ministru al Apărării Naţionale în Cabinetul Ponta II (21 decembrie 2012 - 5 martie 2014), în Cabinetul Ponta III (5 martie - 16 decembrie 2014) şi în Cabinetul Ponta IV (17 decembrie 2014 - 17 noiembrie 2015).

În perioada ianuarie 2017 - septembrie 2018, a fost secretar de stat şi şeful Departamentului pentru politica de apărare şi planificare la Ministerul Apărării Naţionale, potrivit CV-ului de pe site-ul https://ms.prefectura.mai.gov.ro/.

Pentru o scurtă perioadă a fost consilier asistent în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti (septembrie 2018).

În perioada septembrie 2018- decembrie 2019, a fost prefect de Mureş.

A fost căsătorit şi avea doi copii.

