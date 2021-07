A început Festivalul de Film de la Cannes EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Este prima oară când festivalul are loc în luna iulie și se suprapune peste perioada vacanțelor de vară. O provocare atât pentru autoritățile locale, cât și pentru organizatorii care încearcă să țină sub control răspândirea bolii, mai ales că guvernul de la Paris a lansat mai multe avertismente privind varianta Delta a virusului.

Pentru prima oară în istoria festivalului juriul va fi condus de un cineast de culoare, în persoana regizorului Spike Lee, care a impresionat deja ziariștii plecând de la filmul său, Pizzeria lui Sal.

SPIKE LEE, preşedintele juriului: “Dacă tot aţi pomenit de Pizzeria lui Sal (orig. Do The Right Thing), acum două săptămâni a împlinit 32 de ani. Filmul a ieşit în 1989. L-am scris în 1988. Când vezi ce s-a întâmplat cu Eric Garner şi George Floyd ucişi, mă gândesc la personajul din film Radio Raheem şi speram că, după mai bine de 30 de ani, persoanele de culoare nu vor mai fi vânate ca nişte animale”.

Membrii juriului vor intra într-un adevărat maraton cinematografic, pentru că au de văzut 24 de filme selectate în competiția oficială.

Pe 17 iulie, festivalul se va încheia odată cu decernarea premiilor.

România este prezentă la Cannes în cadrul competițiilor paralele ale festivalului. La una dintre acestea, Semaine de la Critique, președintele juriului este Cristian Mungiu.

