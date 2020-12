A fost vaccinată prima persoană din România: O asistentă medicală de la Matei Balș EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Mihaela Anghel are 26 de ani și este membră a echipei medicale care, în data de 27 februarie, a preluat primul pacient din România confirmat cu virusul SARS-CoV-2 este prima persoană din România vaccinată anti-COVID.

Campania națională de vaccinare a început duminică, la ora 9:00, în toate cele 10 spitale de boli infecțioase aflate în prima linie în lupta împotriva COVID-19.

Cele 10 spitale de boli infecțioase, aflate în prima linie, sunt:



* Institutul Național de Boli Infecțioase "Matei Balș" București

* Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Brașov

* Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Dr. Victor Babeș" București, inclusiv secția externă modulară Pipera

* Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca

* Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța

* Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Craiova

* Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași

* Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Ruşdea" Baia Mare

* Spitalul Judeţean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" din Suceava

* Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timișoara, inclusiv secția exterioară a acestui spital - secția clinică de recuperare cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara.

Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID au intrat în România vineri, pe cale terestră, prin Vama Nădlac 2, iar sâmbătă acestea au ajuns la centrul principal de stocare - Institutul "Cantacuzino" din Bucureşti, de unde au fost distribuite în ţară.

Potrivit GCS, dozele de vaccin din prima tranşă - cele peste 3.000 de vaccinuri cu valoare de primă administrare - au fost alocate în funcţie de necesarul solicitat de fiecare dintre cele 10 spitale.

Astfel, la Braşov s-au solicitat 100 de doze; la Spitalul ''Matei Balş'' Bucureşti - 600 de doze, iar la ''Victor Babeş'' - 530; la Cluj - 375 doze; Constanţa - 170; Dolj - 90; Iaşi - 260; Baia Mare - 210; Suceava - 250; Timişoara - 450 de doze.



Şeful Comitetului naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea, medicul militar Valeriu Gheorghiţă, a anunțat vineri că, în cadrul strategiei de vaccinare, există trei etape.



"Prima etapă este cea adresată personalului medical și personalului din sistemul social. În etapa a doua este vaccinată populaţia la risc și persoanele care definesc activități esențiale și în etapa a treia vorbim de vaccinarea populației generale", a explicat Gheorghiţă.

Prezent sâmbătă la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", premierul Florin Cîţu a spus că, săptămânal, în România vor ajunge în jur de 140.000 de doze de vaccin.

"Mâine (duminică - n.r.) începe campania de vaccinare oficială, primul vaccin se va face mâine. Am primit primele 10.000 de doze, iar săptămânal vom primi în jur de 140.000 de doze. România va avea în jur de 10 milioane de doze de vaccin. Şi, aşa cum am văzut că au mers lucrurile până acum, sunt sigur că vom avea o derulare a campaniei foarte bine pusă la punct. Vaccinarea în România este gratuită, nu este obligatorie", a precizat prim-ministrul.



Pe baza contractului semnat de Comisia Europeană cu BioNTtech/Pfizer, România poate accesa peste 10 milioane de doze de vaccin. În plus, în acest moment, Comisia Europeană urmăreşte dezvoltarea unui portofoliu divers de vaccinuri candidate pe platforme diferite, astfel încât să crească şansele de a avea mai multe vaccinuri disponibile, după autorizarea de punere pe piaţă acordată de către Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA).



La începutul lunii ianuarie, EMA urmează să finalizeze evaluarea celui de-al doilea vaccin împotriva COVID-19, şi anume vaccinul dezvoltat de compania Moderna. Numărul de doze repartizat României din vaccinurile ce ar putea obţine recomandarea din partea EMA şi autorizarea din partea Comisiei Europene va fi stabilit în aceeaşi manieră în care s-a perfectat contractul cu primul producător al cărui produs a trecut deja de aceste trepte, a informat Comitetul naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea.



Până în acest moment, Comisia Europeană a semnat contracte cu şase companii. În baza acestor contracte semnate şi în funcţie de ce vaccinuri vor fi, în continuare, recomandate de către EMA şi autorizate de către Comisia Europeană, România va putea accesa numărul de doze necesar pentru vaccinarea a 10,7 milioane de persoane, cu posibilitatea de suplimentare.

