Ajutor pentru pompieri EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Obiectivul este de a stabili un nivel de colaborare între cele două părți în ceea ce privește gestionarea unor evenimente excepționale care amenință viața și sănătatea populației.

Cei din asociație au mașini puternice, mașini care pot ajuta inclusiv ambulanțele SMURD să iasă din nămeți.

Protocolul își dorește să stabilească criterii concrete pentru a primi sprijin din partea voluntarilor acestei asociații. Au mașini adaptate condițiilor de deplasare în teren accidentat.

Pentru noi este benefic că membrii ai societății civile doresc să ajute benevol. În protocol sunt specificate clar care sunt categoriile de intervenții pe care le pot desfășura, a declarat Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU București - Ilfov.

Concret, dacă rămân autoturisme înzăpezite sau dacă resursele pompierilor întâmpină greutăți, atunci este solicitat sprijinul membrilor asociației.

Paul Dorneanu, cofondatorul Asociaţia ''Salvatorilor Voluntari 4x4'', a precizat că pasiunea membrilor asociaţiei pentru maşini de teren şi pentru explorarea zonelor mai puţin umblate ale României i-a făcut să se gândească la faptul că pot oferi un ajutor celor care rămân înzăpeziţi sau împotmoliţi.



"Pasiunea noastră pentru maşini de teren, pentru a explora zonele României ne-a făcut să ne gândim, să încercăm să găsim o formulă prin care noi, cei care suntem dotaţi cu maşini de teren şi echipamente de recuperare, să îi ajutăm şi pe cei la nevoie - cei înzăpeziţi, cei rămaşi împotmoliţi. Iniţial a plecat de la ideea de a ne ajuta între noi, membrii comunităţii de off road, şi am ajuns, într-un final, să creăm această platformă Rescue 4x4 care am vrea să fie un serviciu public gratuit pentru oricine care are nevoie, care este într-o situaţie dificilă cu maşina, a rămas împotmolit, înzăpezit, nu mai poate ieşi de undeva. Astfel, anul trecut am înfiinţat Asociaţia 'Salvatorilor Voluntari 4x4' ca o bază legală pentru această platformă", a spus Dorneanu.



Potrivit acestuia, membrii asociaţiei au maşini echipate cu tot felul de echipamente de recuperare, care sunt necesare şi vitale în cazul unei recuperări dintr-un teren dificil sau în condiţii foarte dificile.

ŞTIRILE ZILEI