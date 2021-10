Asterix si Obelisc lanseaza un nou album EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

La librăria din Montparnasse a marelui lanț de retail FNAC a fost un spectacol total.

Mascote costumate ca Asterix și Obelix, galii care își înfrâng toți dușmanii, în special pe romani, și-au întâmpinat cu voioșie clienții.

I-au îmbrățișat și și-au jucat cu pasiune rolul.

Compania FNAC susține că Asterix este unul dintre personajele centrale ale acestei epopei.

Aş spune că ceea ce diferit la acest volum este tocmai povestea. Adică nu criticăm ţările pe care le vizităm, ţări pe care le cunoaştem, e mai degrabă ca şi cum am pleca într-o călătorie lungă, într-o ţară îndepărtată , în zăpadă. În plus are o atmosferă mai emoţională decât de obicei, a explicat Jean-YVves Ferri. autorul scenariului.

Reprezintă ţara noastră. este un aspect comic, care mi-a plăcut întotdeauna, face parte din cultura noastră, este absolut francez, îmi place foarte mult, a spus un fan al poveștii.

Ultimii creatori ai poveștii, care a bucurat copilăria multor oameni, au fost înlocuiți de Jean-Yves și Didier Conrad, care au ajuns deja la a cincea ediție.

Asterix, eroul mustăcios care folosește o poțiune magică creată de vraciul satului, alături de Oblix, au apărut în 1959. De atunci au devenit personaje centrale ale industriei de carte, cu peste 370 de milioane de exemplare vândute în toată lumea.

