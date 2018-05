Scandalul Ilie Năstase-polițiști, în presa internațională EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ilie Năstase: "Dacă voi aveţi dreptul prin lege să arestaţi un senator eu vă dau ce vreţi voi."

Polițist: "Domnule, dar nu vă arestează nimeni."

Ilie Năstase: "Nu, nu. A spus că îmi pune cătuşele."

Polițist: "Nu este vorba de arestare."

Ilie Năstase: "Eu am recunoscut că am băut. Îmi pune cătuşele băiatu'!"

În discuţia cu polițiștii se aude clar cum Ilie Năstase invocă statutul de senator, pe care acum nu-l mai are. A ocupat această poziție în legislatura trecută. Iar când agenții încearcă să îi măsoare alcoolemia cu etilotestul, fostul tenisman refuză. La fel se întâmplă și când i se cere să coboare din mașină. Iar polițiștii îl scot cu forța.

Ilie Năstase: "Ia mă mâna de pe mine. Prostule! Ia mâna de pe mine! Mă tu nu pui mâna pe mine!"

Polițist: "Vă rog frumos să coborâţi!"

Ilie Năstase: "Nu ai dreptu', mă, să pui mâna pe mine!"

Polițist: "Da' nu mai dați în mine! Da de ce dați în mine?"

Ilie Năstase: "Cobor când vreau eu! Băi, ţărane! Tu ştii că sunt senator? Băi tu nu pui mâna pe mine! Băi, ţărane, băi, prostule!"

Polițist: "Haideţi, vă rog frumos!"

Ilie Năstase: "Ma duc la doamna ministru să îi arăt că sunt niște brute care înainte să folosească ce-au folosit, să folosească capul, nu picioarele. Eu nu am făcut nimic. Eu, e adevărat, am refuzat să dau testul pe moment. Dar în momentul ăla erau trei mașini de poliție cu 6 polițiști. M-au tras afară, m-au aruncat cu capul, cu fața pe pământ, cu mâinile la spate. parcă eram cel mai mare terorist. Și s-a dovedit când m-am dus să dau testul pentru alcool că am 0,05, care înseamnă vreo trei beri."

Numai că Ilie Năstase nu a înțeles bine care a fost rezultatul testărilor biologice.

Scandalul a fost imediat preluat de presa internațională. Au relatat despre incident mari publicații și televiziuni, precum BBC, New York Times, USA Today, Dailymail. Informațiile au ajuns până în Noua Zeelandă și India.

