Pe o rază de 30 de kilometri în jurul ruinelor radioactive ale reactorului de la Cernobîl e pustiu. O echipă internațională de cercetători studiază de ani buni evoluția radioactivității în zonă. Pe o suprafață mică, au cultivat secară.

Grennady Laptev, Institutul de Hidrometeorologie din Ucraina: "Asta înseamnă că nu abandonăm pământul. L-am folosit cu gândul să producem ceva care nu este radioactiv. Așa s-a conturat ideea celei mai căutate băuturi spirtoase din lume - votca."

Jim Smith, profesor la Universitatea Portsmouth: "Am emoții când o ţin în mână pentru că e singura sticlă existentă. Este la fel de radioactivă ca orice altă votcă. Am verificat-o. Am trimis probe la cele mai bune laboratoare din lume să vadă dacă descoperă vreo urmă de radioactivitate de la Cernobîl şi n-au găsit."

Votca e făcută cu apă din zona de excludere și secară cultivată acolo.

După prima sticlă, echipa dorește să mai producă cel puțin 500 de sticle, iar banii obținuți din vânzare să-i doneze comunităților din regiune.

