A fost aprins focul lui Sumedru, despre care se spune că purifică. Este o sărbătoare care semnifică trecerea la anotimpul rece și momentul în care se strâng recoltele

În localitatea argeșeană Câmpulung, mii de oameni au participat la Focul lui Sumedru, care simbolizează trecerea la anotimpul rece. Este și un semn al unui an agricol bogat.



Rădăcinile acestui obicei sunt precreştine şi se regăsesc în celebrarea morții și renașterii.



Un bărbat i-a transmis live fiului său, militar în Afganistan, focului lui Sumedru.



Mare sărbătoare a fost și în Mioveni, Stâlpeni și Topoloveni.



În ajun de Sfântul Dumitru, femeile împart covrigi, mere și must pentru pomenirea celor morți. Până târziu în noapte, spectacolul continuă sub dogoarea focului înalt de peste zece metri.



Focul lui Sumedru este o tradiţie veche de două mii de ani şi se mai păstrează doar în câteva județe.

Tradiții de Focul lui Sumedru

Un vechi obicei românesc spune că în ajun de Sf. Dumitru, tinerii care vor să se căsătorească în decursul anului care vine trebuie să sară peste flăcările focului lui Sumedru;

Femeile trebuie să împartă, la lumina focului, nuci, mere, struguri, vin și prune uscate;

Când focul este aproape stins, conform tradiției, fiecare participant trebuie să ia câte un tăciune pe care să îl arunce în livadă pentru a obține roade bogate anul viitor;

O superstiție a ajunului Sfântului Dumitru spune că, dacă în noaptea de Sumedru oile se culcă în grămadă, atunci iarna va fi grea. Dacă oile dorm răsfirate, atunci iarna va fi blândă. De asemenea, dacă gutuile și nucile sunt din abundență, va veni o iarnă grea.

