A doua zi de pelerinaj pe Dealul Patriarhiei. Sute de oameni au venit să se închine la racla Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor

Dimineață devreme, curtea Patriarhiei s-a umplut de sute de credincioși. Oamenii au asistat la Sfânta Liturghie și s-au închinat Sfinților Dimitrie cel Nou, Constantin și Elena și Nectarie de la Eghina, ale căror moaște se află tot timpul anului în Catedrala Patriarhală.

Să ne rugăm Sfântului Dimitrie pentru sănătatea întregii familii, pentru belșug, pentru binele țării noastre. Pentru conducătorii țării noastre, gânduri mai bune.

Să-i mulțumesc pentru tot sprijinul, ajutorul, sănătate trupească, sufletească.

Mulți credincioși au venit mai devreme, pentru a evita aglomerația din preajma sărbătorii de joi, atunci când este prăznuit Sfântul Dimitrie cel Nou Ocrotitorul Capitalei.

Suntem din județul Covasna. În fiecare an am făcut pelerinajul asta. Acum am venit mai devreme pentru că în cursul săptămânii mergem la serviciu.

Duminică după-amiază, rândul de pelerini se întindea pe o distanță de peste 200 de metri, iar timpul de așteptare era de aproximativ 30 de minute.

Abia mâine după-amiază, după ce va avea loc procesiunea Calea Sfinților și după ce o delegație din Grecia va aduce moaștele Sfântului Grigore Palama, sfinții vor fi depuși în baldachinul din curtea Catedralei Patriarhale spre închinare.

Sfintele Moaște vor fi reașezate în Catedrală vineri seară, în ultima zi a pelerinajului.

