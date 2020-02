Luiza Gireadă transmite pentru Ediția Specială EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Bogdan Aurescu, propus pentru Afaceri Externe, audiat în comisiile reunite ale Parlamentului

Ministrul propus pentru Educație și Cercetării, Monica Anisie audiată în comisiile reunite ale Parlamentului

Pentru noul mandat, ministrul propus al Educației vrea să continue proiectele începute în cele trei luni cât a stat la minister.

Ministrul propus al Justiției Cătălin Predoiu, aviz negativ în comisiile reunite ale Parlamentului

Cătălin Predoiu a primit 26 de voturi pentru, 37 împotrivă, 10 abţineri.

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a fost rugat, la începutul audierii în faţa comisiilor parlamentare, să aducă copii după avizele celor 25 de ordonanţe de urgenţă adoptate înainte de căderea Guvernului prin moţiunea de cenzură. Predoiu a spus că aceste avize pot fi cerute la Secretariatul General al Guvernului şi la iniţiatori.

"Suntem într-un mic paradox, dumneavoastră mergeţi pe ideea de scrupulozitate în respectarea procedurilor, dar îmi cereţi un lucru care încalcă procedurile. Plus de asta, vorbim de Guvern, vorbim de Ministerul Justiţiei, nu credeţi că noi mişcăm hârtii acolo pe bază de SMS sau semne în public, telefoane, în timp ce vă răspund la întrebări, de altfel. Deci dincolo de aceste chestiuni de ordin organizatoric, sunt chestiuni de ordin procedural. Aceste avize pot fi cerute la Secretariatul General al Guvernului şi la iniţiatori”.

Ministrul propus al Tineretului și Sportului Ionuț Stroe, aviz negativ în comisiie reunite pentru învățământ ale Parlamentului

Deputatul Ionuţ Stroe a primit aviz negativ pentru funcţia de ministru al Tineretului şi Sportului din partea Comisiilor reunite pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor şi Senat, cu 10 voturi pentru, 5 împotrivă şi 12 abţineri.

Ministrul propus pentru Tineret şi Sport, Ionuţ Stroe, a afirmat, marţi, la audierile din Comisiile reunite pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor şi Senat, că MTS are nevoie de o schimbare radicală, "din temelii", precizând că risipa este cea care ar putea să caracterizeze finanţarea asigurată de această instituţie.



"Am preluat acest mandat sub urgenţa şi presiunea unor chestiuni bugetare acute şi probleme structurale acute. MTS are nevoie de o schimbare radicală din temelii, pentru că m-am uitat foarte atent la cum au fost cheltuiţi banii românilor în ultimii ani şi nu au fost cheltuiţi cu un beneficiu real concret. Risipa este cea care ar putea să caracterizeze finanţarea asigurată de Ministerul Tineretului şi Sportului. Am preluat un minister fără mari proiecte, ambiţii, fără mari perspective, cu fonduri europene zero atrase, un minister opac şi mut în ceea ce priveşte gravele probleme precum dopajul, un minister care se temea în a defini în România ceea ce înseamnă sport, o instituţie care administrează al doilea patrimoniu ca dimensiune din România, dar pe care l-a cam abandonat. Peste 60% din acest patrimoniu se află în stare de conservare, sau este închis", a afirmat Stroe.

Ministrul propus al Dezvoltării Ion Ștefan, aviz negativ în comisiile reunite ale Parlamentului

Ion Ştefan a primit aviz negativ pentru funcţia de ministru al Dezvoltării din partea comisiilor de specialitate din Parlament, cu 20 de voturi "pentru" respingere, opt "împotrivă" şi şase abţineri.

Ion Ștefan, ministrul propus la Dezvoltare, le-a cerut, marți, membrilor comisiilor reunite parlamentare să nu îi dea aviz pozitiv. El consideră că un aviz favorabil ar însemna un blat cu PSD.

Situația a apărut atunci când, în timpul audierii, liderul deputaţilor PSD, Alfred Simionis, i-a cerut ministrului desemnat să spună dacă PNL va vota învestirea Guvernului.

Ministrul propus la Lucrări Publice, Dezvoltare şi Administraţie, Ion Ştefan, a declarat marţi, la audierile din comisiile parlamentare reunite, că va fi continuat procesul de reorganizare prin reducerea funcţiilor politice cu 30%, de la 10 la 7 şi a personalului de execuţie cu 25%, de la 1.020 la 765.

"Vom finaliza procesul de reorganizare a ministerului prin reducerea cu 30% a funcţiilor politice, de la 10, câte aveau celelalte guverne, la 7, vom reduce cu 30% funcţiile de conducere, de la 97 la 67 şi cu 25% personalul de execuţie de la 1.020 la 765. Am găsit un minister în care numărul demnitarilor, secretarilor de stat, subsecretarilor de stat era atât de mare, că angajaţii ministerului nu mai ştiau de la cine să obţină semnături. (...) Intenţionăm să organizăm concursuri publice şi transparente, inclusiv monitorizare cu camere de luat vederi, pentru ne asigura de eficienţă, profesionalism în minister, eliminând sinecurile politice", a declarat Ion Ştefan, marţi, la audierile din Parlament în comisiile de specialitate.

Ministrul a adăugat că va fi continuat "procesul de transparentizare şi digitalizare la nivelul tuturor instituţiilor subordonate ministerului, ANL, ISC, ANFP".

"Ministerul este campionul transparenţei, MLPDA se află pe primul loc în rândul instituţiilor care publică seturi de date deschise în portalul data.gov.ro, realizat şi gestionat de Secretariatului General al Guvernului. Ministerul a publicat 377 de seturi de date deschise, în timp ce instituţiile aflate în subordonare, coordonare sau sub autoritatea sa au publicat 174 de seturi de date deschise", a afirmat Ion Ştefan.

El a adăugat că la nivelul MLPDA şi CNI a fost introdus Registrul electronic, instrument prin care se poate urmări parcursul documentelor şi stadiul implementării acestora.

Ion Ştefan a menţionat că la în minister a fost implementată şi semnătura electronică.

"Suntem primul minister din România care a reuşit în decurs de 3 luni să doteze fiecare funcţionar cu semnătură electronică calificată. Când am venit în MLDPA am constatat că în unul dintre cele mai mari ministere care gestionează cele mai multe programe documentele se plimbau cu căruciorul prin minister şi cu sacoşe de rafie. (...) Suntem într-un plin proces de tranziţie de la creionul chimic la semnătura electronică calificată", a mai spus ministrul.

„După semnarea contractului de finanțare de la spitalul regional Iași, un obiectiv de 500 de milioane de euro, prioritatea pentru următoarea perioadă este semnarea contractelor de finanțate pentru celelalte spitale regionale – Cluj și Craiova”, a declarat Ion Ștefan.

Ministrul propus al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, avizat favorabil în comisiile de specialitate

Virgil Popescu a primit aviz pozitiv din partea comisiilor reunite de specialitate din Parlament, cu 23 de voturi „pentru” şi 21 „respingeri”.

Securitatea energetică, eficienţa energetică şi protecţia consumatorului vulnerabil se numără printre principalele direcţii ale programului de guvernare, a declarat ministrul propus al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la audierile din cadrul comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.

„Pe domeniul industriei, vrem implementarea principiilor de guvernanţă corporativă, găsirea unor investitori strategici în domeniul cuprului pentru produse cu valoare adăugată ridicată, reorganizarea ROMARM. În domeniul energiei avem câteva obiective principale, independenţă energetică, implementarea unei politici energetice îndreptate către protecţia consumatorului, redobândirea încrederii investitorilor, iar ca obiective pe termen scurt avem adoptarea strategiei energetice şi adoptarea Planului Naţional Integrat de Energie şi Schimbări climatice (PNIESC), deblocarea investiţiilor din Marea Neagră. Vrem să punem în dezbatere şi să modificăm şi Legea Turismului, să eficientizăm programul Start-up Nation cu accent pe inovare, să continuăm internaţionalizarea mediului de afaceri", a spus Popescu, în deschiderea audierii sale.

Preşedintele comisiei economice a Senatului, Daniel Zamfir, a acuzat că audierea ministrului desemnat la Economie, Virgil Popescu, face parte dintr-o procedură de „neînvestire” a Guvernului Orban II. El crede că parlamentarii au fost chemați să asiste la o „mascaradă”.

Ministrul Finanțelor Florin Cîțu, ministrul Mediului Costel Alexe și ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela au fost avizați, luni, negativ în comisiile parlamentare. Audierile durează până miercuri, urmând ca în plenul reunit din 24 februarie, care începe la ora 16.00, să fie dat votul pentru învestirea noului Cabinet.

Programul de astăzi al audierii miniștrilor în comisii este următorul:

9.00 – Ministrul Economiei Virgil Popescu va fi audiat, marți, în comisiile economie, pentru industiri și pentru energie reunite ale Parlamentului.

10.00 – Ministrul Dezvoltării Ion Ștefan va fi audiat, marți, în comisiile reunite pentru administrație publică ale Parlamentului.

12.00 – Ministrul Tineretului și Sportului Ionuț Stroe va fi audiat, marți, în comisiie reunite pentru învățământ ale Parlamentului.

13.00 – Ministrul Justiției Cătălin Predoiu va fi audiat, marți, în comisiile reunite juridică, pentru cercetarea abuzurilor, pentru constituționalitate și drepturile omului ale Parlamentului.

14.00 – Ministrul Educației Monica Anisie va fi audiată, marți, în comisiile reunite pentru învățământ ale Camerei Deputaților și Senatului.

15.00 – Ministrul de Externe Bogdan Aurescu va fi audiat, marți, în comisiile reunite de externe și pentru românii din afara granițelor țării ale Parlamentului.

16.00 – Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu va fi audiat, marți, în comisiile reunite pentru cultură ale Camerei Deputaților și Senatului.

Audierile vor continua miercuri, iar pe 24 februarie este programat, în plenul Parlamentului, votul de învestitură a noului Cabinet.

