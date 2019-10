Ionuț Gheorghe transmite pentru Telejurnal 12.00 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE A început audierea lui Bogdan Aurescu, propus la Ministerul de Externe, în comisiile reunite pentru politică externă.

ACTUALIZARE Ion Ștefan, propus la Ministerul Dezvoltării, a primit aviz negativ, cu 19 voturi "împotrivă" şi 17 "pentru".

Ion Ștefan a declarat că prioritatea sa va fi achitarea tuturor facturilor pentru PNDL 1 și 2, plus continuarea lucrărilor demarate pe aceste programe. El a precizat că nimeni nu vrea să mai audă de „achiziții dubioase”, iar risipa banului public trebuie să dispară.

„Prioritatea numărul unu acum este să asigurăm plata tuturor facturilor restante pe PNDL 1 si 2, să asigurăm sumele necesare unităților administrativ teritoriale pentru plata constructorilor. Sunt întârzieri serioase. În multe locuri constructorii părăsesc șantierele. Necesarul pentru plata restanțelor și ce a plăților ce urmează să fie făcute până la sfârșitul anului este de aproximativ un miliard de lei. Astăzi urmează ca circa 400 de milioane de lei să fie disponibilizați. Vom continua toate lucrările pornite, demarate pe PNDL 1 și 2”, a afirmat Ion Ștefan, în cadrul audierii în comisiile parlamentare.

Liberalul a mai spus că va fi foarte atent cu aceste cheltuieli.

„Sunt convins că nimeni nu mai vrea să mai audă de achiziții dubioase, becuri stradale cumpărate cu 2.000 de euro bucata. Risipa banului public trebuie să dispară. Eu sunt din 2017 în politică”, a conchis Ion Ștefan

Întrebat de parlamentari despre controversa privind impozitul la casă, Ion Ștefan a afirmat că a greșit și va remedia această situație. Ion Ștefan a susținut că nu a fost informat de primărie că ar avea de plată.

ACTUALIZARE Ministrul propus pentru ministerul Economiei, Virgil Popescu, a primit aviz favorabil cu 31 de voturi "pentru", 7 voturi "împotrivă" și 7 abțineri

Virgil Popescu, propus ministru al Economiei, este audiat în Comisiile economice reunite ale Parlamentului.

La începutul audierii, ministrul desemnat a afirmat că programul de guvernare al PSD a fost "cea mai mare vânzare de iluzii".

"Vom promova o politică energetică orientată către eficiență energetică și protecția consumatorului vulnerabil. În prezent, România risipește foarte multe resurse, dar nu eficient (...) Consumatorii vulnerabili este nevoie să fie identificați şi protejați mai mult decât acum. Modul în care toți consumatorii casnici sunt subvenționați acum trebuie să înceteze", a spus Popescu.

Ministrul propus a declarat că trebuie făcut un calendar pentru abrogarea OUG 114 împreună cu CE și că trebuie definit "consumatorul vulnerabil". Acesta a mai spus că dorește deblocarea investițiilor din Marea Neagră.

"OUG 114 a creat perturbații foarte mari. La consumatoriii non-casnici prețurile au crescut și la energie și la gaze cu peste 25%. Asta înseamnă scăderea competitivității industriei românești și o posibilă creștere a inflației. S-a făcut un transfer de profit de la producător la furnizor. Nu este ușor de definit consumatorul vulnerabil, dar prețul de 68 lei/MWh nu este un ajutor, ci o subvenție pentru toată lumea. Trebuie un calendar de abrogare, stabilit împreună cu Comisia Europeană. Trebuie definit consumatorul vulnerabil", a afirmat Virgil Popescu, miercuri, în comisiile reunite pentru Economie.

Printre obiectivele lui Virgil Popescu la conducerea Ministerului Economiei se numără și listarea, in 2020, a unui pachet de acțiuni ale Hidroelectrica.

Cu privire la voucherele de vacanță, Virgil Popescu a declarat că acestea vor fi menținute și anul viitor.

De asemenea, continuă programul Start-up Nation, dar nu nu va mai fi unul social, ci unul de performanță.

Listarea la bursă a Hidroelectrica nu înseamnă vânzarea companiei, a precizat Virgil Popescu.

ACTUALIZARE Monica Anisie a primit, miercuri, vot favorabil în comisia specializată din Parlament, cu 17 voturi „pentru”, 6 „abțineri” și 4 „împotrivă”.

Monica Anisie a declarat că a venit timpul stabilității.

Obiectivele mele ca ministru, reperele mandatului sunt: stabilitate, transparență și predictibilitate în sistem. Cum voi realiza aceste lucruri? Prin obiective măsurabile. Este un mandat scurt, dar mă voi asigura că există un cadru previzibil, transparent și stabil. Societatea românească și toți care se uită în acest moment la noi consideră că este momentul și al stabilității, a spus Monica Anisie.

Monica Anisie, desemnată pentru Ministerul Educației, a spus în audierea din Parlament că nu va renunța la postul de profesor chiar dacă va fi numită, și le-a promis membrilor comisiei că nu vor afla din presă măsurile pe care le va adopta instituția.

„Sunt profesor de Limba și literatura română la „Tudor Vianu” din București. (...) Indiferent de fucnțiile pe care le-am ocupat, administrative, nu am renunțat și nici în acest moment nu voi renunța niciodată să fiu profesor. Am mers zi de zi la școală și am mers alături de elevii mei”, a spus Monica Anisie la audierea din Parlament.

Este important ca oricine deține o funcție decisivă să cunoască sistemul din care face parte, spune Anisie, care a promis că membrii comisiei nu vor afla din presă măsurile pe care le va lua Ministerul Educației.

„Astăzi, sute de elevi, părinți, bunici mă privesc la televizor și mă incurajează, sprijină ca să vin în fața dvs și să găsesc soluțiile cele mai bune pentru sistemul de educație. Nicioodată nu veți afla din presă măsurile pe care Ministerul Educației are de gând să le ia. (...) Vă invit să fiți alături de mine, dacă voi fi ministru”, a mai spus Anisie.

Monica Anisie este profesor de Limba Română la Colegiul Vianu din Bucureşti şi deţine funcţia de preşedinte la PNL Sectorul 2. Anisie a deţinut funcţia de secretar de stat pe învăţământul preuniversitar în Ministerul Educaţiei, în perioada Guvernării Cioloş.

Ministrul desemnat a declarat că vrea să recredibilizeze studiile doctorale și să elimine cultura plagiatului. ”Vreau s să eliminăm cultura plagiatului și să creștem calitatea în educație”, a spus Anisie.

„În ceea ce privește măsura trimiterii trimiterii obligatoriu a copiilor în învățământul profesional a copiilor care nu obțin media de admitere 5, sunt împotriva acestei măsuri și voi reveni la legislatia anterioară. Nu cred că există în Ministerul Educației vreun studiu la momentul acesta care să conducă la astfel de măsuri”, a spus Anisie la audierea din Parlament.

Propunerea pentru Ministerul Educației condamnă discursul potrivit căruia invățământul profesional de calitate este necesar, însă, pe de altă parte, copiii sunt obligați să îl urmeze.

„Nu putem, pe de o parte, să pedepsim copiii și pe de altă parte să fim demagogi și să spunem că vrem învățământ profesional, învățământ dual de calitate, dar în același timp ducem acolo pe acești copii și transformăm învățământul profesional în batalionul disciplinar pentru ei”, a mai spus Monica Anisie.



ACTUALIZARE Ionuț Stroe, propus la Ministerul Tineretului, a primit aviz favorabil în comisii cu 18 voturi "pentru", 5 "împotrivă", 8 abțineri.

Audierile au început miercuri cu Ionuț Stroe, propus la Ministerul Tineretului.

Ionuț Stroe a declarat că speră, ca la finalul mandatului său, Ministerul să nu mai aibă doar rolul de a plimba banii dintr-o parte în alta, ci să fie folosiți, la fel cum fac americani în finanțarea activităților sportive.

„Vreau ca la finalul mandatului meu, Ministerul Tineretului și Sportului să nu mai aibă simplul rol de a aduce bani dintr-o parte-n alta și să înceapă o politică de stat în adevăratul sens al cuvântului”, a afirmat Ionuț Stroe, în debutul audierii de miercuri în comisiile reunite pentru învățământ, știință, tineret și sport.

„În România sunt oameni care întreabă de ce finanțăm activitățile de tineret sau de ce statul dă bani în sport. Am auzit lucrul asta în dezbateri publice. Prin activitatea de tineret si sport obținem un beneficiu social cert, face parte din procesul de formare a viitorilor adulți ai țării, mă refer la educație, saănătate, participare civică. Americanii au un lucru pe care îl folosesc și eu, un dolar investit în sport iți economisește 3 dolari în sănănate”, a conchis Stroe.

În cadrul audierilor de miercuri în comisiile reunite pentru învățământ, știință, tineret și sport ale Parlamentului deputatul PMP Robert Turcescu și senatorul USR Vlad Alexandresu au ridicat problema patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist.

„Cunoașteți situația patrimoniului Uniunii Tineretului Comunist. Acum acest patrimoniu este dat unor fundații obscure, care sunt conduse de indivizi certați cu legea”, a afirmat Vlad Alexandrescu.

Ionuț Stroe a răspuns întrebărilor celor doi parlamentari, afirmând că își ia angajamentul ca în șase luni să întocmească un raport cu situația fundațiilor care controlează patrimoniul fostei UTC.

"Vă răspund de la bun început că sunt în asentiment cu dumneavoastră. Trebuie să pornim de la mentalitaea că aceste fundații pentru tineret sunt autonome și neguvernamentale. Patrimoniul pe care îl dețin este unul extrem dee impotant. Evident ca trebuie să rezolvăm aceată situație. În virtutea constiutționalității, îmi pot asuma că în 6 luni de zile pot face un raport cu situația actualizată a acestor fundații și să o prezint în comisia de Tineret Educație și Sport. E o chestiune care trebuie în mod clar rezolvată", a explicat Ionuț Stroe.

Marți, ministrul propus la Sănătate, medicul Victor Costache, a trebuit să ofere lămuriri despre o acuzație de malpraxis. Ministrului propus la Apărare, Nicolae Ciucă, i-au fost cerute precizări în legătură cu decizia de a trece în rezervă și a părăsi comanda Armatei.

Ministrul propus la Interne, Marcel Vela, vrea să schimbe modul de evaluare a sistemului 112 și să desecretizeze raportul privind evenimentele din 10 august 2018.

Calendarul audierilor:

Ora 9.00 - Ionuț Stroe, propus la Ministerul Tineretului, va fi audiat, miercuri, în şedința comisiile reunite pentru învățământ, știință, tineret și sport ale Camerei Deputaților şi Senatului.

Ora 10.00 - Monica Anisie, propusă la Ministerul Educației, va fi audiată în Comisiile reunite pentru învățământ.

Ora 11.00 - Virgil Popescu, propus ministru al Economiei, audiat miercuri în Comisiile economice reunite ale Parlamentului.

Ora 12.00 - Ion Ștefan, propus la Ministerul Dezvoltării, va fi audiat, miercuri, în Comisiile reunite pentru administrație publică.

Ora 13.00 - Bogdan Aurescu, nominalizat la Ministerul de Externe, este programat pentru audieri în Comisiile reunite pentru politică externă, miercuri.

Ora 14.00 - Violeta Alexandru, propusă la Ministerul Muncii, va fi audiată, miercuri, în Comisiile reunite pentru Muncă şi comisiile reunite pentru drepturile omului.

Ora 15.00 - Cătălin Predoiu, propus la Ministerul Justiție, va fi audiat miercuri în şedința a patru comisii reunite şi anume juridică, cea de constituționalitate, cea pentru cercetarea abuzurilor și cele pentru drepturile omului.

Ora 15.00 - Lucian Bode, nominalizat la Ministerul Transporturilor, va fi audiat în comisiile reunite pentru transporturi şi cele reunite pentru comunicații, tot miercuri.

