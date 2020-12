A doua zi a negocierilor PNL, USR PLUS și UDMR pentru constituirea coaliției de guvernare

PNL, USR PLUS, UDMR, negocieri politice

Discuţiile între reprezentanţii celor trei formaţiuni au început sâmbătă dimineaţa, pe trei paliere: program de guvernare, structura Guvernului şi structura majorităţii parlamentare.



"Echipele de negociere ale PNL, USR PLUS şi UDMR au avut astăzi (sâmbătă n.r.) prima rundă de discuţii pentru constituirea noii majorităţi parlamentare. A fost convenită structurarea negocierii pe trei paliere, cel politic, cel legat de programul de guvernare şi cel privitor la funcţionarea majorităţii parlamentare. La negocierile politice, fiecare formaţiune şi-a prezentat punctul de vedere referitor la organizarea şi funcţionarea coaliţiei. În ceea ce priveşte programul de guvernare, a fost stabilită structura acestuia şi modul în care se armonizează programele celor trei formaţiuni politice, fiind făcute progrese pe o serie de capitole", se arată într-un comunicat de presă comun al preşedinţilor PNL, USR PLUS şi UDMR, transmis sâmbătă seara.



Totodată, potrivit comunicatului menţionat, "s-au convenit coordonatele activităţii comune la nivel parlamentar care stau la baza funcţionării majorităţii".



"Liderii celor trei formaţiuni şi-au afirmat voinţa de a oferi împreună o formulă de guvernare stabilă României, care să asigure cele mai bune soluţii pentru ieşirea din criză şi pentru realizarea reformelor de care are nevoie România", se mai precizează în comunicat.



De asemenea, reprezentanţi angrenaţi în negocierile referitoare la programul de guvernare au anunţat, sâmbătă, că au ajuns la înţelegere cu privire la capitolul Digitalizare al programului.



Europarlamentarul PLUS Dragoş Pîslaru a scris pe pagina sa de Facebook: "Fum alb pe primul capitol din Programul comun de Guvernare al coaliţiei USR PLUS-PNL-UDMR". "Şi ce capitol fain pentru o revoluţie a bunei guvernări - capitolul legat de digitalizare!!! Suntem pe drumul cel bun pentru o Românie orientată spre viitor", a afirmat Pîslaru.



Liderii PNL, USR PLUS şi UDMR au avut deja, joi, o întâlnire cu preşedintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre formarea viitoarei coaliţii de guvernământ.



De asemenea, luni, la Palatul Cotroceni, vor avea loc consultări ale şefului statului cu reprezentanţii formaţiunilor politice reprezentate în viitorul Parlament, în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru. Preşedintele Iohannis i-a invitat la consultări pe reprezentanţii PSD, PNL, ai Alianţei USR PLUS, Alianţei pentru Unirea Românilor şi UDMR, dar şi pe cei ai minorităţilor naţionale.

sursa agerpres

