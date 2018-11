Eugen Teodorovici, declarație EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE. Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat că rectificarea bugetară este una pozitivă şi că cele cinci angajamente ale Guvernului au fost respectate în totalitate.

“Astăzi, am aprobat în şedinţa de guvern cea de-a doua rectificare a bugetului pe 2018. Rectificările bugetare se fac pentru a pune în acord realitatea economică cu finanţele publice. Am plecat de la un buget iniţial construit pe anumite ipoteze macroeconomice şi ne respectăm angajamentele asumate. Implementăm măsurile din programul de guvernare, măsuri de stimulare a economiei, dar şi măsuri sociale – obiectiv atins. Ne încadrăm în ţinta de deficit bugetar, sub 3% din PIB – ţintă respectată. Nu creştem ponderea datoriei guvernamentale în PIB – o ţintă, de asemenea, respectată. Consolidăm rezerva financiară din trezorerie, asigurăm cheltuielile de înzestrare militară conform planului angajăm şi asigurăm finanţarea necesară pentru pregătirea în bune condiţii a sărbătorii Centenarului şi pentru preluarea preşedinţiei Consiliului UE, de asemenea, obiective atinse”, a declarat ministrul Finanţelor.

El a menţionat că la această rectificare sunt 9,5 miliarde lei în plus la venituri faţă de bugetul iniţial şi 10,7 miliarde lei în plus la cheltuieli faţă de prevederile iniţiale. "Cheltuielile de investiţii vor fi mari cu 40% faţă de realizările din 2017/(...) De asemenea, România va menţine ponderea datoriei guvernamentale în PIB la 35%, a patra cea mai mică din Uniunea Europeană. Şi desigur acel fond din trezorerie consolidat la 31 miliarde lei, care asigură peste 5 luni de zile de finanţare brută", adăugat Teodorovici.

“Discutăm astăzi cea de a doua rectificare a bugetului pentru 2018. Este o rectificare bugetară pozitivă, care are ca principal obiectiv încadrarea în ţinta de deficit de 2,97% din Produsul Intern Brut şi asigurarea fondurilor necesare pentru aplicarea politicilor şi programelor guvernamentale şi pentru buna funcţionare a instituţiilor publice. Vom asigura banii necesari pentru plata drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, a alocaţiilor de stat pentru copii şi a indemnizaţiilor pentru creşterea copiilor. În acest sens, alocăm suplimentar Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale aproximativ 787 de milioane de lei. Asigurăm resursele necesare şi pentru derularea acţiunilor şi a programelor de sănătate. Majorăm cu 660 de milioane de lei bugetul pentru fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor compensate şi gratuite şi pentru programele naţionale de sănătate. Totodată, alocăm în plus peste 317 milioane de lei Ministerului Sănătăţii pentru plata drepturilor salariale ale cadrelor medicale din centrele de permanenţă şi unităţile de primiri urgenţă. Luăm măsuri pentru asigurarea resurselor necesare plăţii pensiilor militare de stat cuvenite poliţiştilor. În acest scop, asigurăm 116 milioane de lei în bugetul MAI. De asemenea, prin rectificarea bugetului, alocăm fonduri suplimentare pentru asigurarea cu prioritate a tuturor cheltuielilor obligatorii şi pentru alimentarea fondului de rezervă al Guvernului cu 700 de milioane de lei, bani necesari pentru situaţii neprevăzute. Este o rectificare pozitivă, care arată preocuparea Guvernului pentru politicile sociale şi de sănătate, dar şi pentru încadrarea în ţinta de deficit bugetar asumată”, a declarat Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.

