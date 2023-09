A 38-a săptămână de proteste în Israel. Sute de mii de persoane au ieșit în stradă la Tel Aviv împotriva guvernului

Oamenii au ieşit din nou în stradă şi în alte oraşe în cea de-a 38-a săptămână de proteste.



Pe un banner uriaş cu fundal roşu purtat de demonstranţii din Tel Aviv scria, lângă o fotografie a prim-ministrului Benjamin Netanyahu,"Dictator pe fugă".



Premierul Netanyahu se află în prezent în SUA. Vizita sa este marcată, de asemenea, de proteste împotriva controversatelor reforme judiciare ale guvernului său.

Thousands of colonial Israeli settlers are demonstrating right now in Tel Aviv in protest against the Benjamin Netanyahu's far-right government and judicial overhaul plan. pic.twitter.com/qmCWYQYrN6