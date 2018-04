Spitale la limita supraviețuirii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Gabriela Dumitru și Gheorghe Hoinaru sunt medici neonatologi. Au 64, respectiv, 74 de ani și sunt pensionari. Totuși, vin zilnic la spital și fac chiar și 14 garzi pe lună.

Gabriela Dumitru a îngrijit până acum în jur de 20.000 de bebeluşi. Medicul s-a accidentat acum câteva luni, dar nu şi-a permis să ia pauza: secţia pentru nou-născuţi s-ar închide.

15 dintre cei 78 de medici care lucrează în Spitalul Judeţean din Slobozia sunt pensionari, unii dintre ei, chiar şi de 10 ani. Grav e că, în vară, alţi doctori se vor pensiona. De exemplu, în secţia de cardiologie va mai lucra doar un medic.

Spitalul are nevoie de încă 32 de medici. Dar nimeni nu se înghesuie să vină la Slobozia, deşi autorităţile locale le oferă în plus câte 3.000 de lei, dacă au venituri sub 5.000 de lei.

O situație disperată e și la Urziceni.

În ţară, e nevoie şi de aparatură, şi de modernizări.

Controalele au arătat că 99 la sută dintre spitale sunt neconforme, multe funcționează în clădiri vechi. Se adaugă și problema folosirii dezinfectanților și a subraportării infecțiilor intraspitalicești. Ministrul Sănătăţii vrea să schimbe modul de evaluare a managerilor şi indicatorii de performanţă.

ŞTIRILE ZILEI