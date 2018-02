96 la sută dintre români sunt proprietari EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În România există 7,4 milioane de gospodării și peste 9 milioane de locuințe, în timp ce alte 50.000 se construiesc anual. În 96% dintre cazuri, românii sunt proprietari. Explicația, spun sociologii este mai degrabă, una istorică.

Majoritatea românilor locuiesc în case construite între anii 1919 și 1980. Problema este că 70% din populația adultă reclamă diverse forme de deteriorare sau insuficiență locativă.

'Această deteriorare a locuinţelor locative are nişte consecinţe pentru populaţie. Dacă omul nu are cu ce să-şi repare locuinţa, situaţia nu poate decât să se agraveze şi prin asta se adânceşte sărăcirea populaţiei. În al doilea rând, sectorul de construcţii are de suferit'' – Petre Datculescu, sociolog.

Nu același lucru se întâmplă și în Spania, unde ieșirea din recesiune a revigorat domeniul construcțiilor. Lunar se încheie peste 24 de mii de contracte de credit ipotecar pentru locuințe, cu o valoare medie de 120 de mii de euro.

În Spania, aproape 80 la sută din spanioli au cel puțin o locuință și foarte puțini dintre ei își închiriază apartamentele goale .

În Franța situația este diferită. Puțin peste 40% dintre francezi spun că vor să rămână chiriași pentru că au mai puține taxe de plătit și pentru că se pot muta în orice loc al Franței în funcție de locul de muncă pe care-l au. Cu cât înaintează în vârstă, francezii sunt tentanți să devină proprietari pentru că beneficiază de dobânzile bancare.

