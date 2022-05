90% din spaţiul locativ din Severodoneţk a fost avariat de ruși, acuză Zelenski. Statul Major ucrainean: „Herson, ţine-te bine, suntem aproape”

Foto: Volodimir Zelenski/Facebook

„90% din case sunt avariate. Peste două treimi din spaţiul locativ este complet distrus", a declarat Zelenski în mesajul său video cotidian, din noaptea de duminică spre luni, adresat ucrainenilor. Atacuri constante sunt lansate asupra oraşului, adaugă el, menţionând că armata rusă încearcă cu disperare să cucerească Severodoneţk. "Şi nu le pasă câte de multe vieţi vor trebui să plătească pentru această încercare".



„Rusia s-a apropiat prea mult de el. Forţe prea mari au fost concentrate în Donbasul nostru. Ei s-au pregătit foarte mult pentru o ofensivă acolo. Consider simbolic faptul că armata rusă şi-a început tentativa de a cuceri Severodonţeţk intrând la început în hotelul 'Mir' ('Pacea'). Pacea este într-adevăr prima ţintă a Rusiei. După ce ne-au luat-o în 2014, ocupanţii vor să ne ia şi restul. De fapt, vor să ne ia totul şi să nu ne lase nimic: libertatea, casele, vieţile", a afirmat Volodimir Zelenski în mesajul său, citat de agenţia de presă ucraineană Unian.



Agresorii voiau să-şi ridice drapelul pe clădirea administraţiei din Severodoneţk, care se află pe Bulevardul Prieteniei Naţiunilor, afirmă Zelenski, remarcând: "Cât de amar sună astăzi această denumire".



Ucraina face tot posibilul pentru a face faţă acestei ofensive, a subliniat în acelaşi timp preşedintele ucrainean. "Nu a fost zi în care să nu fi încercat să găsim mai multe arme, arme mai moderne pentru a ne apăra pământul, pentru a ne apăra poporul", spune el.



Severodoneţk este ţinta atacurilor de luni de zile. Acest oraş este considerat ultimul punct aflat încă sub controlul armatei ucrainene în regiunea Lugansk, notează DPA.



Statul Major al armatei ucrainene a indicat duminică seara în raportul său zilnic privind evoluţia situaţiei de pe front că armata rusă încearcă "să câştige un punct de sprijin la periferia de nord-est a oraşului Severodoneţk" şi efectuează atacuri spre centrul oraşului. Ofensiva terestră rusă este susţinută de artilerie şi de forţele aeriene.



În acelaşi timp, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că preluarea sub control a regiunii Donbas este o "prioritate necondiţionată" pentru Moscova, potrivit DPA.



Lavrov a declarat că este vorba de a alunga armata şi batalioanele ucrainene din Doneţk şi Lugansk, pe care Moscova le-a recunoscut ca state independente cu câteva zile înainte de invazia rusă în Ucraina la sfârşitul lunii februarie.



Într-un interviu acordat duminică postului de televiziune francez TF1, Lavrov s-a referit la o "eliberare" a Donbasului de "regimul de la Kiev", conform transcriptului acestui interviu postat pe site-ul Ministerului rus de Externe (mid.ru).



În restul regiunilor din Ucraina, unde Rusia desfăşoară ceea ce ea numeşte drept "operaţiune militară specială", locuitorii înşişi trebuie să decidă asupra propriului viitor, a spus Lavrov.



O astfel de exprimare s-ar putea referi la organizarea de referendumuri, sub controlul forţelor de ocupaţie, pentru a declara regiuni ale Ucrainei drept republici independente precum Doneţk şi Luhansk, notează DPA. Guvernul ucrainean se aşteaptă la o astfel de mişcare în regiunea Herson, unde trupele ruse au instalat la conducere o nouă administraţie prorusă.



Pe de altă parte, Ucraina susţine că recâştigă teren în regiunea Herson, în sud, care se află în mâinile ruşilor de la începutul invaziei, potrivit AFP, într-un moment în care preşedintele Volodimir Zelenski urmează să se adreseze luni liderilor europeni care se vor reuni la Bruxelles într-un summit extraordinar consacrat ţării sale.



"Herson, ţine-te bine, suntem aproape", afirmă Statul Major ucrainean pe pagina sa de Facebook.



Armata ucraineană afirmă în buletinul său privind situaţia din teren dat publicităţii în cursul nopţii de duminică spre luni că a avansat în regiunea Herson lângă satele Andriivka, Lozovo şi Bilohirka.



Raportul de luni dimineaţă nu face vreo precizare cu privire la Herson, dar indică faptul că armata rusă a adus forţe speciale în apropiere de Nikolaiv (Mikolaiv) "pentru a desfăşura acţiuni ofensive în vederea recuperării poziţiilor pierdute".



Niciun comentariu de partea rusă nu a fost făcut deocamdată privind afirmaţiile Kievului despre "construirea unor linii defensive" de către trupele ruse în jurul Hersonului, notează AFP.



Aceasta contraofensivă ucraineană la Herson intervine într-un moment în care noile autorităţi ale oraşului, instalate de Kremlin, şi-au exprimat deja dorinţa de a fi ataşate Rusiei, care a anunţat că va permite locuitorilor de aici să solicite un paşaport rusesc printr-o "procedură simplificată".



Dacă Kievul ar reuşi să preia controlul asupra Hersonului, aceasta ar fi o victorie cu o puternică încărcătură simbolică, această regiune fiind cucerită în întregime de armata rusă încă de la lansarea ofensivei în 24 februarie.



Aceasta s-ar adăuga la faptul că Herson este situat strategic în sudul Ucrainei, la gurile de vârsare a Niprului în Marea Neagră.

