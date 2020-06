9 iunie 2018, Paris, Philippe-Chatrier Court. Se împlinesc doi ani de când Simona Halep a scris istorie la Roland Garros și a câștigat primul Grand Slam al carierei

"De când am pus racheta în mână acesta a fost visul. S-a îndeplinit și sper să merg bine în continuare. [...] Îmi doream mult să câștig, știam că am șansă să câștig meciul contra ei, dar a fost un meci destul de puternic la început, este o jucătoare puternică și nu este ușor deloc să joc contra ei", declara Simona presei din România, imediat după meciul memorabil de la Paris.

Începutul finalei a fost dominat de jucătoarea americană. În 20 de minute, Stephens conducea cu 4-1, după un joc inteligent tactic și cu ajutorul greșelilor neforțate ale Simonei: 9 comise în primele 5 game-uri.

Românca a echilibrat jocul, dar Stephens și-a apărat break-ul luat la începutul jocului până la finalul setului pe care și l-a adjudecat cu 6-3, după 44 de minute de joc.

Americanca a început cu break și setul doi și s-a desprins repede la 2-0. Cu un tenis mai agresiv și lovind mai des din interiorul terenului, Halep a preluat inițiativa și a reușit o serie de patru game-uri consecutive pentru a conduce cu 4-2.

Stephens a revenit in joc, a egalat la 4, iar finalul setului secund a fost dramatic. Susținută din tribune de Ion Țiriac, Nadia Comăneci, Gică Hagi și Gică Popescu, Simona a câștigat două game-uri pe muchie de cuțit, pentru a egala situația la general, după un set câștigat cu 6-4 în 41 de minute.

Setul trei a fost dominat clar de Simona, care a făcut repede break-ul și nu i-a dat nicio șansă americancei. A condus cu 5-0 și a câștigat în final cu 6-1.

Era al doilea an consecutiv în care românca ajungea în finală la Roland Garros și a treia jucată în capitala Franței. În 2014, Simona era învinsă de Maria Șarapova, iar în 2017, de revelația turneului, letona Jelena Ostapenko.

În 2018, românca mai jucat o finală de Grand Slam, la Australian Open, unde fusese învinsă de Caroline Wozniacki. Un an mai târziu, în 2019, avea să scrie din nou istorie adjudecându-și trofeul la cel mai prestigios turneu de tenis din lume, Wimbledon. O învingea atunci în finală, cu un joc perfect, pe deja legendara jucătoare de tenis, considerată de mulți cea mai bună a tuturor timpurilor, Serena Williams.

Simona Halep se află de 6 ani în top 10 mondial, iar anul acesta, la Dubai, și-a adjudecat titlul cu numărul 20 al carierei.

Pe 7 octombrie 2017, urca pentru prima dată pe primul loc în tenisul feminin, după ce o învingea pe letona Jelena Ostapenko, în semifinalele turneului de la Beijing. În total, a petrecut 64 de săptămâni pe primul loc WTA, iar în prezent este pe locul 2, după australianca Ashley Barty.

Pentru a marca doi ani de la triumful de la Paris, Simona a postat pe Twitter o imagine din finala din 2018 și i-a mulțumit antrenorului ei, Darren Cahill: „Acum doi ani. Nu o să uit niciodată. Mulţumesc Darren Cahill pentru susţinere şi pentru că mereu ai crezut în mine."

Two years ago today. Will never forget it! Thank you @darren_cahill for your support and for the fact that you always believed in me @rolandgarros pic.twitter.com/uSgQqwbLWV