Teste Radu Necula EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Cupa Suzuki a progresat de-a lungul anilor spre un nivel competițional excelent, anul 2018 fiind foarte interesant datorită concurenței care se anunță pe probele speciale. Radu Necula și Adrian Temeș, campionii din 2017, continuă pe Swift Sport și în acest sezon, fiind unii dintre principalii pretendenți la titlu, în timp ce ocupanții podiumului din sezonul trecut, Bogdan Vrabie, alături de noul copilot, Cosmin Diacu, și echipajul Dănuț Budai / Lucian Budai, va avea, cu siguranță, un cuvânt de spus în lupta pentru victorie. Cu podiumuri în clasamentul Cupei în 2017, Andrei Gîrtofan continuă participările pe Suzuki Swift Sport și în acest sezon, alături de Doru Vraja, în timp ce unul dintre cele mai apreciate echipaje de către fani, Raul Badiu – Gabriel Lazăr, va lua startul, în premieră, în Cupa Suzuki, și se va implica în lupta pentru victorie în cupă și în cadrul clasei 9.

Cupa Suzuki îi va avea alături în 2018 și pe Vlad Miculici, care aleargă alături de Alexandru Giușcă, dar și pe Cristi Timisică, un pilot tânăr, cu mult potențial, care progresează de la un raliu la altul, copilotul său urmand a fi Levente Csegzy. Fiind un pilot constant și calculat, Bogdan Talașman ia startul la Raliul Brașovului pe un Suzuki Swift, alături de Daniel Voinea, în timp ce debutantul Andrei Brezoszki alege să pornească în provocarea numită Campionatul Național de Raliuri, alături de Dariana Mateuț-Bogdan, pe modelul Swift Sport, preferat de către echipaje pentru fiabilitatea sa, dar și pentru performanțele excelente din cadrul clasei 9.

Raul Badiu, campion al clasei 9 și în categoria mașinilor cu 2 Roți Motrice în trecut, pornește în 2018 într-o nouă provocare, cu o nouă mașina: ”După exact un an departe de Campionatul Naţional de Raliuri, sunt foarte entuziasmat să revin în sportul pe care îl iubesc. Sunt, de asemenea, curios să îmi măsor viteza cu ceilalţi participanţi ai Cupei Suzuki, cupă ce a ajuns la un nivel record de participanţi anul acesta. Nivelul în campionat a crescut foarte mult în ultimul timp, astfel că abia astept acest nou challenge.

Vice campion și învingator in Raliul Brașovului în 2017, Bogdan Vrabie continuă în acest sezon pe modelul Swift Sport alături de un nou copilot, Cosmin Diacu: ”Asteptăm cu nerăbdare Raliul Braşovului şi sperăm să repetăm rezultatul de anul trecut. Baftă tuturor care s-au inscris!”

Andrei Gîrtofan, tânărul pilot braşovean, este extrem de motivat înaintea etapei de casă: “Mă bucur că prima etapa va avea loc la Braşov, un raliu de casă, unde cunoaştem probele, ceea ce ne va determina să avem un ritm constant şi pe cât de rapid posibil. Sper ca vremea să ţină cu noi şi să avem parte de o luptă frumoasă.”

Câștigătorul ediției din 2017 a Cupei, Radu Necula, continuă în noul sezon pe modelul Swift Sport: ”Suntem foarte nerăbdători să începem sezonul 2018 după ce anul trecut am reușit cea mai bună performanță de până acum – atât titlul Clasei 9, cât si al Cupei Suzuki. Este primul an când nu simt că am vreun fel de presiune cu rezultatele sau un scop anume, urmăresc doar să continuăm evoluția bună de anul trecut, să ne distrăm și să mai deslușim din secretele pilotajului sportiv.”

ŞTIRILE ZILEI