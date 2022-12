9 decembrie, Ziua Internațională Anticorupție. Campania ONU: Unirea lumii împotriva corupției

Organizația Națiunilor Unite organizează o campanie ce va avea loc în perioada 5-9 decembrie, dând startul unei campanii de un an pentru a marca aniversarea a 20 de ani de existență a UNCAC (Convenția ONU împotriva corupției).

„Pe parcursul anului viitor, culminând cu IACD 2023, vom reflecta asupra unei lumi îmbunătățite datorită impulsului colectiv oferit de Convenție și, în mod esențial, asupra lacunelor care rămân pentru a ne asigura că acesta este un mecanism cu adevărat puternic în anii următori”, declară ONU.

Campania va avea loc și în mediul online, unde oamenii pot folosi hashtag-urile #UnitedAgainstCorruption și #IACD2022 pe toate platformele digitale pentru a face cunoscută Ziua Internațională Anticorupție. Hashtag-ul #UNCAC20 va fi utilizat pentru a marca UNCAC la 20 de ani, pe tot parcursul anului 2023.

