86 de cetățeni români și familiile lor au fost evacuați duminică din Fâșia Gaza în Egipt

Cei 86 de cetățeni români și familiile acestora au fost preluați din punctul de trecere a frontierei Rafah de către o echipă din cadrul Unității de Reacție Rapidă a Celulei de Criză MAE și de reprezentanți ai Ambasadei României în R.A. Egipt.

Ei vor fi însoțiți până la Cairo de o altă echipă mobilă a Celulei de Criză MAE.

Cetățenii evacuați urmează să ajungă în România în perioada următoare.

Până în acest moment, 134 de cetățeni români și membri de familie evacuați din Fâșia Gaza au ajuns în România, precizează MAE.

Successfully evacuated 86 Romanian citizens and their families from #Gaza via the #Rafah border crossing. Currently safe on Egyptian territory, heading to Cairo for further arrangements before returning home to #Romania. Grateful for the collaborative efforts! @elicoh1 @MfaEgypt pic.twitter.com/zrYMjvSUlp