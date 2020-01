Coronavirus în China EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Autoritățile din China au înăsprit astăzi măsurile de prevenire a răspândirii infecțiilor cu noul tip de coronavirus.

La Wuhan, orașul unde a izbucnit epidemia, a fost interzis la nivel național comerțul cu animale sălbatice după ce virusul a apărut într-o piața din Wuhan unde erau vândute aceste animale.

Oficialii chinezi din sănătate afirma ca noul virus este contagios chiar și în perioada de incubație care durează până la două săptămâni.

Între timp, cercetătorii chinezi afirmă că au reușit să izoleze noua tulpina de coronavirus și lucrează deja la un vaccin.

Oficialii rămân însă precauți. Autobuzele regionale nu mai intra in marile orașe, inclusiv la Beijing, reînceperea școlii după vacanța de Anul Nou a fost amânată, iar oamenii sunt sfătuiți prin SMS să se salute fără să dea mâna unul cu altul.

Între timp a apărut primul caz de îmbolnăvire in Canada iar in SUA un al treilea pacient a fost izolat in California.

În Europa rămân confirmate doar cele 3 cazuri din Franța.

Mai multe state, printre care Japonia, SUA și Marea Britanie iau în calcul evacuarea, la cerere, a propriilor cetățeni din Wuhan. Deocamdată monitorizează situația.

La Wuhan autoritățile au trimis de urgență aproape 2 mii de medici și asistente pentru a ajuta la tratarea miilor de bolnavi.

Se construiesc și două spitale, cu o mie respectiv 1300 de paturi, unul care să fie gata până la sfârșitul săptămânii viitoare, celalalt până la jumătatea lunii februarie.

ŞTIRILE ZILEI