8 septembrie, Ziua internațională pentru alfabetizare. Tema: predarea și învăţarea alfabetizării în perioada crizei COVID-19 și după aceasta

Ziua internaţională pentru alfabetizare, sărbătorită în fiecare an la data de 8 septembrie, a fost iniţiată cu ocazia Conferinţei mondiale a miniştrilor educaţiei privind eradicarea analfabetismului, desfăşurată la Teheran, în perioada 8-19 septembrie 1965.

În acest sens, a fost propusă data de 8 septembrie, aceasta fiind ziua inaugurală a Conferinţei. Ziua a fost proclamată însă un an mai târziu, mai exact la 26 octombrie 1966, în cadrul celei de-a XIV-a sesiuni a Conferinţei Generale UNESCO. Ziua internaţională pentru alfabetizare reprezintă o oportunitate de evidenţiere atât a progresului obţinut în rata de alfabetizare la nivel mondial, cât şi a provocărilor cu care se confruntă încă acest sector.În acest sens, a fost propusă data de 8 septembrie, aceasta fiind ziua inaugurală a Conferinţei. Ziua a fost proclamată însă un an mai târziu, mai exact la 26 octombrie 1966, în cadrul celei de-a XIV-a sesiuni a Conferinţei Generale UNESCO. Ziua internaţională pentru alfabetizare reprezintă o oportunitate de evidenţiere atât a progresului obţinut în rata de alfabetizare la nivel mondial, cât şi a provocărilor cu care se confruntă încă acest sector.



În 2020 Ziua internaţională pentru alfabetizare se va concentra pe tema predării şi învăţării alfabetizării în perioada crizei Covid-19 şi după aceasta, cu accent pe rolul educatorilor şi schimbarea practicilor pedagogice, potrivit site-ului https://en.unesco.org/.



Tema va evidenţia importanţa alfabetizării într-o perspectivă de învăţare continuă şi, prin urmare, concentrată în principal asupra tinerilor şi adulţilor. Recenta criză Covid-19 a fost un prilej de reamintire a decalajului existent între discursul politic şi realitate: un decalaj care exista deja în perioada pre-Covid-19 şi care afectează negativ procesul de învăţare al tinerilor şi al adulţilor care nu au deloc sau au abilităţi reduse de alfabetizare, şi, prin urmare, tind să se confrunte cu dezavantaje multiple. În perioada Covid-19, în multe ţări, programele de alfabetizare a adulţilor au fost absente în planurile iniţiale de răspuns din domeniul educaţiei, deci majoritatea programelor de alfabetizare a adulţilor care existau au fost suspendate şi doar câteva cursuri au continuat virtual, prin intermediul televiziunii şi radioului, sau în spaţii în aer liber.



Anul acesta Ziua internaţională pentru alfabetizare va oferi ocazia de a reflecta şi de a discuta felul în care metodele pedagogice şi metodologiile didactice inovatoare şi eficiente pot fi utilizate în programe de alfabetizare pentru tineri şi adulţi pentru a face faţă în perioada pandemiei şi după aceasta. Ziua internaţională pentru alfabetizare va oferi, de asemenea, o oportunitate de a se analiza rolul educatorilor, precum şi politicile eficiente, sistemele, măsurile care pot să sprijine educatorii şi învăţarea. Printr-o conferinţă virtuală, UNESCO va iniţia o discuţie globală colectivă pentru a reimagina predarea şi învăţarea alfabetizării tinerilor şi adulţilor în perioada post-Covid-19, în vederea realizării Obiectivului de Dezvoltare Durabilă privind Educaţia.



Din 1967, celebrarea Zilei internaţionale pentru alfabetizare a avut loc anual în întreaga lume pentru a reaminti publicului importanţa alfabetizării ca un aspect legat de demnitate şi drepturile omului. În ciuda progreselor înregistrate, provocările legate de alfabetizare persistă, în prezent cel puţin 773 milioane de adulţi în întreaga lume fiind lipsiţi de abilităţi de alfabetizare de bază, mai menţionează site-ul https://en.unesco.org/.



Considerată o prioritate a programului UNESCO, problema alfabetizării reprezintă un element important pe Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU. Programul de dezvoltare durabilă pentru anii 2030 al ONU, adoptat de lideri internaţionali la Summitul privind dezvoltarea din septembrie 2015, promovează, ca parte a Agendei sale, accesul universal la educaţie de calitate, dar şi crearea de oportunităţi de învăţare pe termen lung, de-a lungul întregii vieţi, astfel încât chiar şi adulţii cărora le lipsesc aceste abilităţi să le poată dobândi la orice vârstă, notează site-ul www.un.org.



Începând cu anul 1967, cu ocazia acestei zile, au fost conferite Premii Internaţionale UNESCO pentru merite deosebite în lupta împotriva analfabetismului. În prezent, sunt decernate următoarele Premii Internaţionale UNESCO pentru Alfabetizare: două premii "King Sejong Literacy Prizes", înfiinţate în 1989, cu sprijinul guvernului Republicii Coreea, acestea fiind dedicate meritelor deosebite în promovarea limbii materne, şi trei premii "Confucius Prize for Literacy", fondate în anul 2005, cu sprijinul guvernului Republicii Populare Chineze, pentru merite deosebite în combaterea analfabetismului în rândul adulţilor din zonele rurale şi în rândul tinerilor care nu frecventează cursurile şcolare, îndeosebi al femeilor. Pentru fiecare dintre aceste premii, laureaţii primesc câte o medalie, o diplomă şi o remuneraţie în valoare de 20.000 de dolari americani, notează site-ul en.unesco.org.

