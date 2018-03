Ziua Internațională a Femeilor EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ana Vasileva, activistă pentru drepturile femeii și membră a grupului “Fight Like a Woman”, trăiește și lucrează în Skopje, Macedonia. Ea a contribuit la inițiativa ONU " Not only on March 8th", care arată că problemele privind egalitatea de gen nu ar trebui să se afle în lumina reflectoarelor doar o dată pe an, de Ziua Internațională a Femeii. Împreună cu alte femei, Vasileva a demarat recent o nouă mișcare în Macedonia, împotriva hărțuirii sexuale, sub hashtagul #СегаКажувам (#ISpeakUpNow), inspirată de mișcările #MeToo și #TimesUp. Ana Vasileva povestește despre drumul ei ca activist pentru drepturile femeilor.

“În 2013, am devenit brusc celebră sau nu, când am publicat pe blog un articol despre viol în Macedonia. Mesajul meu a fost inspirat de un hashtag de pe twitter #TheyCalledHer (#ЈаВикале), plin de sexism și misoginism sub pretextul umorului. După ce am scris pe blog, am devenit ținta abuzurilor și amenințărilor online. A apărut chiar și un hashtag cu numele meu, unde eram insultată.

Acest lucru nu m-a împiedicat să continui să vorbesc despre violența împotriva femeilor, despre viol și modul în care toate acestea se reflectă asupra femeilor și a societății.





Mi-am continuat activitatea bazându-mă pe credința mea în solidaritatea feminină. Ca membră a grupului “Fight Like a Woman” am făcut tot ce am putut pentru a scoate la lumină inegalitățile dintre femei și bărbați în mediul urban. Am cartografiat străzile ce poartă numele unor femei celebre, am pus cărți cu teme feministe în mâinile unor statui din centrul orașului, am descoperit femei care au luptat împortriva fascismului în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, am organizat spectacole de stradă care au reflectat munca invizibilă și neremunerată a femeilor.

Au urmat campaniile #MeToo și #TimesUp. În Macedonia, campaniile au fost întâmpinate cu rezistență, declanșată de o poveste care cataloga mișcarea drept "ură față de bărbați și sexualitate".

În acest context, împreună cu alte șase femei, am venit cu propriul hashtag - #СегаКажувам (#ISpeakUpNow) - și am început o campanie împotriva hărțuirii sexuale și violenței împotriva femeilor.

Ideea a fost să împărtășim poveștile personale sau poveștile prietenelor noastre, în social media, în 100 de cuvinte, concentrându-ne în principal pe abuzul de putere. Hashtag-ul s-a răspândit rapid și, în jumătate de zi, ni s-au alăturat multe femei. De asemenea, a atras atenția mass-mediei din regiune, fiind prima campanie de acest fel din Balcani.

Campania a arătat amploarea hărțuirii sexuale și, de asemenea, a expus modalitățile subtile în care acest comportament este acceptat. Până la sfârșitul zilei următoare, Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale, Ministerul Educației și Științei și Ministerul de Interne împreună cu premierul, au acordat sprijin oficial campaniei noastre.

Mișcarea noastră s-a confruntat și cu critici. Unii ne-au criticat că nu dezvăluim numele acuzaților. Scopul nostru nu este acela de a pedepsi câțiva indivizi, ci de a aduce o schimbare reală în atitudinea individului și în sistem, astfel încât să nu mai existe toleranță socială față de această violență.

Acesta este doar începutul. Există încă un drum lung înainte pentru egalitatea de gen în regiune și la nivel global, dar pasul a fost făcut”.

Ziua Internațională a Femeii

Este o bună ocazie de a transforma acest impuls în acțiune, de a da putere femeilor din mediul rural și urban, și de a-i sărbători pe cei care militează pentru drepturile femeilor.

Ziua Internațională a Femeii atrage atenția și asupra drepturilor femeilor din mediul rural, care reprezintă peste un sfert din populația lumii, și a celor care lucrează în agricultură.

Tema Zilei Internaționale a Femeii, 8 martie, este "Acum este momentul: activiștii din mediul rural și urban transformă viața femeilor".

În acest an, Ziua Internațională a Femeii este celebrată pe fondul unei mișcări globale fără precedent pentru drepturile femeii, egalitate și justiți. Acestea au luat forma unor mișcări și campanii globale, printre care #MeToo și #TimesUp în Statele Unite ale Americii, împotriva hărțuirii sexual, a abuzului sexual până la remunerarea egală și reprezentarea politică a femeilor.

