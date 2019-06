8 iunie, Ziua Mondială a Oceanelor. 13.000.000 de tone de plastic ajung, anual, în ocean

Ziua Mondială a Oceanelor / FOTO: un.org

Această temă ne dă ocazia să explorăm dimensiunea de gen a relației omului cu oceanul.

Cu această ocazie se urmărește o masivă alfabetizare în materie de oceane și de gen și descoperirea cât mai multor posibilități de promovare a egalității de gen în activitățile legate de ocean, cum ar fi cercetarea științifică marină, pescuitul, munca pe mare, migrația pe mare și traficul de ființe umane, - realizarea și gestionarea acestora.

Importanța egalității de gen - în special pentru conservarea și folosirea oceanelor, mărilor și resurselor marine - este din ce în ce mai recunoscută. Cu toate acestea, există foarte puține date și cercetări cu privire la aceste aspecte și este necesară o acțiune concertată privind egalitatea de gen și împuternicirea femeilor și a fetelor în toate sectoarele legate de ocean pentru a atinge Obiectivul 5 din Agenda pentru dezvoltare durabilă.

ONU găzduiește o conferință pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a Oceinelor. Vorbitori din întreaga lume își vor împărtăși perspectivele pentru a construi alfabetizarea în domeniul oceanului și a genurilor și pentru a descoperi modalități posibile de promovare a egalității de gen în activitățile legate de ocean.

Bătălia împotriva poluării cu materiale plastice

În acest an, președintele Adunării Generale a lansat "Play It Out", o campanie globală împotriva poluării cu plastice. Deceniile de utilizare excesivă și o creșterea canităților de materiale plastice de unică folosință au dus la o catastrofă ecologică globală. 13.000.000 de tone de plastic ajung în ocean în fiecare an, iar asta duce la moartea a 100.000 de animale marine anual.

În timp ce majoritatea materialelor plastice rămână intacte zeci de ani sau chiar secole după utilizare, altele sunt consummate de pești și alte specii marine și intră rapid în lanțul alimentar mondial.

Peştii din oceane au început să prefere particulele microplastice, în locul planctonului, titrează publicaţia britanică The Telegraph. Conform unor studii publicate în revista Science şi preluate de Telegraph, pentru prima dată oamenii de ştiinţă au demonstrat cum plasticul afectează peştii în toate fazele de dezvoltare. Experimentele au arătat că particulele microplastice, provenite din tot felul de plastice care ajung în oceane şi sunt în concentraţie mai mare în apele puţin adânci de lângă coaste, afectează dezvoltarea peştilor încă din stadiul larvar. Sunt cu 15% mai puţini, mai puţin apţi să scape de prădători, ceea ce duce la reducerea şanselor de supravieţuire, şi, în plus, sunt semnificativ mai mici.

Oceanul Planetar

Cuvântul ocean provine de la figura din antichitatea clasică Oceanus, fiul cel mare al lui Titan din mitologia greacă şi personificarea divină a mării, care se credea a fi un enorm râu care înconjoară lumea.

Oceanele Arctic, Antarctic, Atlantic, Indian şi Pacific acoperă 71% din suprafaţa planetei şi formează un corp comun de apă sărată, denumit şi Oceanul Planetar.

Cu un volum de 1.35 miliarde de kilometri cubi, reprezintă 97% din apa Pământului.

Adâncimea medie a oceanelor este de 3700 de metri, cu cel mai adânc punct la 10.971 metri, plus sau minus 11 metri, în Groapa Marianelor din Pacific, la nord de Insulele Mariane.

Oceanele oferă 99% din spaţiul de locuit de pe Terra şi conţin peste 230 de mii de specii identificate de vieţuitoare, dar numărul real se estimează a fi de 2 milioane.

Viaţa din oceane a evoluat cu 3 miliarde de ani înaintea celei terestre.

Peste trei miliarde de oameni depind de biodiversitatea marină şi a coastelor.

La nivel global, valoarea de piaţă a resurselor şi industriilor marine şi costiere este estimată la 3.000 de miliarde de dolari pe an sau aproximativ 5 la sută din PIB-ul mondial.

Sunt cea mai mare sursă de proteine şi absorb 30% din bioxidul de carbon produs de oameni.

40% din oceanele lumii sunt puternic afectate de activităţile umane, inclusiv prin poluare, pescuitul necontrolat şi pierderea habitatelor costiere.

Mai puţin de 5% din oceanul planetar a fost explorat până acum.

Originea oceanelor de pe Pământ rămâne necunoscută.

