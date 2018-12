70 ani de la proclamarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Femeile care și-au adus contribuția la actul istoric

Ziua Drepturilor Omului este celebrată în fiecare an în 10 decembrie - ziua în care Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat, în 1948, Declarația Universală a Drepturilor Omului. În 2017, Ziua Drepturilor Omului a dat startul unei campanii, care a durat un an și marchează, în 2018, aniversarea a 70 de ani de la semnarea documentului care a proclamat drepturile pe care toată lumea le are, indiferent de rasă, culoare, religie, sex, limbă, opinie politică sau de altă natură. Este cel mai tradus document din lume, disponibil în peste 500 de limbi.